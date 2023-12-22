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رســميًا.. ســـترة يظـــفر بتوقـــيع موزيـــس

12/22/2023 7:29:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬جميل‭ ‬سرحان‭:‬ السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ظفر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬بتوقيع‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬موزيس‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الماليزي‭.‬

وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬معه‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالأمير‭ ‬سلمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬سيشكل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الستراوي‭ ‬إضافةً‭ ‬قوية‭ ‬لخط‭ ‬الوسط‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬صالح‭ ‬الدخيل‭.‬

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