رســميًا.. ســـترة يظـــفر بتوقـــيع موزيـــس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ظفر مجلس إدارة نادي سترة بتوقيع اللاعب الدولي موزيس لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في القسم الثاني من الموسم قادمًا من الدوري الماليزي.
وجرى توقيع العقد معه بحضور نائب الرئيس عبدالأمير سلمان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث سيشكل انضمامه إلى صفوف الفريق الستراوي إضافةً قوية لخط الوسط تحت قيادة المدرب الوطني أحمد صالح الدخيل.
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