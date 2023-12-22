يد الشباب تفتقد خدمات حسين خميس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
سيفتقد فريق الشباب الأول لكرة اليد خدمات لاعبه حسين خميس خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب إصابة «الأنكل» لرجله اليسرى.
وتعرض حسين خميس لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الأهلي ضمن الجولة السادسة من كأس ديار المحرق «التنشيطية» يوم الأحد الماضي، إذ لوحظ عليه الارتكاز على العكازات، وبذلك سيغيب اللاعب عن مباريات فريقه في المسابقة «التنشيطية» بدءا من أمس الجمعة حينما يلتقي البحرين لحساب الجولة السابعة، وكذلك في الجولتين الثامنة والتاسعة أمام فريقي سماهيج والاتفاق يومي 27 و29 ديسمبر الجاري.
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