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يد الشباب تفتقد خدمات حسين خميس

12/22/2023 7:29:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

سيفتقد‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبه‭ ‬حسين‭ ‬خميس‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬المقبلين،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬‮«‬الأنكل‮»‬‭ ‬لرجله‭ ‬اليسرى‭.‬

وتعرض‭ ‬حسين‭ ‬خميس‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬لوحظ‭ ‬عليه‭ ‬الارتكاز‭ ‬على‭ ‬العكازات،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيغيب‭ ‬اللاعب‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬حينما‭ ‬يلتقي‭ ‬البحرين‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الثامنة‭ ‬والتاسعة‭ ‬أمام‭ ‬فريقي‭ ‬سماهيج‭ ‬والاتفاق‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

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