الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الحصيلة الجديدة لقتلاه، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.
وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 472 عسكرياً، خلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.
وجاء ذلك عقب أن إعلان مصرع جندي في الكتيبة 71، سقط قتيلا، نتيجة إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه منطقة شتولا.
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