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الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في غزة منذ 7 أكتوبر

12/22/2023 7:22:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الحصيلة الجديدة لقتلاه، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.
وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 472 عسكرياً، خلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.
وجاء ذلك عقب أن إعلان مصرع جندي في الكتيبة 71، سقط قتيلا، نتيجة إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه منطقة شتولا.




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