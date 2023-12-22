18 شهيداً في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات في غزة

18 شهيداً في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات في غزة
التاريخ
12/22/2023 7:22:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 18 شخصاً، مساء اليوم الجمعة، أغلبهم من الأطفال والنساء، بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في القطاع منذ 77 يوماً نتج عنها استشهاد أكثر من 20 الف شهيد، جلهم من الأطفال والنساء.
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