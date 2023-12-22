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18 شهيداً في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات في غزة

12/22/2023 7:22:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 18 شخصاً، مساء اليوم الجمعة، أغلبهم من الأطفال والنساء، بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في القطاع منذ 77 يوماً نتج عنها استشهاد أكثر من 20 الف شهيد، جلهم من الأطفال والنساء.


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