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حماس ترد على غالانت: تهديد فارغ المضمون

12/22/2023 7:22:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس):" إن تهديد مجرم الحرب (وزير الدفاع الإسرائيلي) يوآف غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية".


واضافت حماس، أن تهديد غالانت يعبر عن فشله الذريع بتحقيق أي من أهداف عدوانه سوى قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية.
وكان غالانت تحدث عن اقتراب جيش الاحتلال من قتل قادة المقاومة .


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