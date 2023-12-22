حماس ترد على غالانت: تهديد فارغ المضمون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس):" إن تهديد مجرم الحرب (وزير الدفاع الإسرائيلي) يوآف غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية".
واضافت حماس، أن تهديد غالانت يعبر عن فشله الذريع بتحقيق أي من أهداف عدوانه سوى قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية.
وكان غالانت تحدث عن اقتراب جيش الاحتلال من قتل قادة المقاومة .
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