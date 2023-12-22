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الأرصاد تُحذر من طقس السبت وهطول غزير للأمطار على هذه المناطق

12/22/2023 7:22:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة، اليوم السبت، توالي انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء محدودة في كل من شرق وجنوب غرب المملكة.
وبينت الدائرة، أنه تكون الامطار في شمال المملكة غزيرة أحياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.
وحذرت الدائرة من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.




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