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صحيفة : سفينة تجسس ايرانية تساعد الحوثيين في هجماتهم

12/22/2023 7:22:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون إن قوات شبه عسكرية إيرانية تقدم معلومات استخباراتية فورية للحوثيين في اليمن الذين يقومون بدورهم بالاستعانة بها من أجل توجيه الطائرات المسيرة والصواريخ لاستهداف السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين القول إنه يتم نقل معلومات التتبع التي تجمعها سفينة تجسس تابعة لقوات شبه عسكرية إيرانية في البحر الأحمر إلى الحوثيين، حيث جرى استخدامها لمهاجمة السفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب خلال الأيام الأخيرة.
وأشار المسؤولون إلى أن العديد من السفن المبحرة في المضيق أغلقت أجهزة الاتصال الخاصة بها لتجنب تعقبها عبر الإنترنت، لكن سفينة إيرانية متمركزة في البحر الأحمر تُمكِّن الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية من استهداف السفن بدقة.
وقال مسؤول أمني غربي للصحيفة إن "الحوثيين لا يملكون تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن"، مضيفا أنهم "بحاجة إلى المساعدة الإيرانية ومن دونها ستسقط الصواريخ في الماء".




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