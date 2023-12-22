إحباط تهريب 9 ملايين حبّة كبتاغون عبر مرفأ بيروت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي نجاح السلطات الأمنية في ضبط عملية تهريب 9 ملايين حبة كبتاغون من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى.
وكتب عبر حسابه في "إكس": "عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت الى كينيا كوجهة أولى. التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين".
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