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إحباط تهريب 9 ملايين حبّة كبتاغون عبر مرفأ بيروت

12/22/2023 7:22:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي نجاح السلطات الأمنية في ضبط عملية تهريب 9 ملايين حبة كبتاغون من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى.
وكتب عبر حسابه في "إكس": "عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت الى كينيا كوجهة أولى. التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين".




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