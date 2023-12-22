لو علموا بقدراتي وإنجازاتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعطفا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الإنجازات،‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬صناع‭ ‬وتجار‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬يعرفون‭ ‬أصول‭ ‬التسويق‭ ‬لاشتروا‭ ‬قصتي‭ ‬مع‭ ‬الكومبيوتر،‭ ‬للترويج‭ ‬لبضاعتهم‭. ‬وحكايتي‭ ‬مع‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يأس‭ ‬مع‭ ‬الحياة،‭ ‬ولا‭ ‬حياة‭ ‬مع‭ ‬اليأس‮»‬،‭ ‬فبسبب‭ ‬سوء‭ ‬ظني‭ ‬بالتكنولوجيا،‭ ‬لم‭ ‬ألمس‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬قابعا‭ ‬على‭ ‬ركن‭ ‬مكتبي‭ ‬زهاء‭ ‬الست‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬وجوده‭ ‬ضروريًا‭ ‬لإضفاء‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬والوجاهة‭ ‬على‭ ‬منصبي،‭ ‬كمدير‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والترجمة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬القطرية،‭ ‬وليظهر‭ ‬إلى‭ ‬جانبي‭ ‬كلما‭ ‬التقط‭ ‬صحفي‭ ‬لي‭ ‬صورة‭ ‬وأنا‭ ‬أمارس‭ ‬أعبائي‭ ‬الوظيفية‭.‬

ولكنني‭ ‬كنت‭ ‬أخاف‭ ‬الاختلاء‭ ‬به،‭ ‬وأحسب‭ ‬أنه‭ ‬سيصرخ‭ ‬في‭ ‬وجهي‭ ‬لو‭ ‬لامست‭ ‬أزراره،‭ ‬واعتبرته‭ ‬عدوّا‭ ‬سينتزع‭ ‬مني‭ ‬وظيفتي‭ ‬يومًا‭ ‬ما،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬أتزق‭ ‬من‭ ‬الترجمة‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وتواترت‭ ‬أنباء‭ ‬بأن‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬أصبح‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬مختلف‭ ‬النصوص،‭ ‬وهكذا‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬أعلن‭ ‬تلفزيون‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬حاجته‭ ‬إلى‭ ‬صحفيين‭ ‬حتى‭ ‬قدمت‭ ‬أوراقي‭ ‬المزورة‭ ‬والأصلية،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬اجتزت‭ ‬الامتحانات‭ ‬الشفهية‭ ‬بنجاح‭ ‬أغلقت‭ ‬باب‭ ‬مكتبي‭ ‬ومددت‭ ‬لساني‭ ‬للكومبيوتر‭ ‬وقلت‭ ‬له‭: ‬مبروك‭ ‬عليك‭ ‬الترجمة،‭ ‬هأنذا‭ ‬ذاهب‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬ولا‭ ‬سبيل‭ ‬لأن‭ ‬تحشر‭ ‬أنفك‭ ‬في‭ ‬عملي،‭ ‬ولاحقا‭ ‬اختبرت‭ ‬ترجمات‭ ‬غوغل‭ ‬واطمأن‭ ‬قلبي،‭ ‬لأنك‭ ‬تكتب‭ ‬جملة‭ ‬مفيدة‭ ‬سليمة‭ ‬لغويا،‭ ‬ويترجمها‭ ‬غوغل‭ ‬فتصبح‭ ‬كما‭ ‬أغنيات‭ ‬شعبولا‭.‬

ثم‭ ‬جاءتني‭ ‬أوراق‭ ‬التعيين‭ ‬من‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬ومعها‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬سرعتي‭ ‬في‭ ‬الطباعة‭ ‬على‭ ‬الكومبيوتر،‭ ‬فأغلقت‭ ‬مكتبي‭ ‬مجددًا‭ ‬وشتمت‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬وبصقت‭ ‬عليه،‭ ‬ثم‭ ‬جلست‭ ‬أتدرب‭ ‬على‭ ‬الطباعة‭ ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬كانت‭ ‬سرعتي‭ ‬في‭ ‬الطباعة‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬معدلا‭ ‬معقولا،‭ ‬وبعد‭ ‬ذهابي‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬أصبح‭ ‬لزاما‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أؤدي‭ ‬جميع‭ ‬أعمالي‭ ‬باستخدام‭ ‬الكومبيوتر،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬من‭ ‬جبروته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التلفزيون‭ ‬أن‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬المصور‭ ‬وفني‭ ‬الإضاءة،‭ ‬وهكذا‭ ‬أصبحت‭ ‬مكرها‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬علاقتي‭ ‬بالكومبيوتر،‭ ‬وتلقي‭ ‬الدروس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬عيالي‭ ‬وأدركت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬أن‭ ‬أبناء‭ ‬جيلي‭ ‬مظلومون،‭ ‬فعيال‭ ‬هذا‭ ‬الزمان‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬بنفس‭ ‬البساطة‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نتعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الطين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬المادة‭ ‬الأساسية‭ ‬لألعابنا،‭ ‬نصنع‭ ‬منه‭ ‬أشكالا‭ ‬مختلفة‭ ‬ثم‭ ‬نأكل‭ ‬بعضا‭ ‬منه‭.‬

ثم‭ ‬جاء‭ ‬الانترنت‭ ‬واضطررت‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬كومبيوتر‭ ‬منزلي‭ ‬بملحقاته‭ ‬كافة،‭ ‬وهكذا‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬غرام‭ ‬الكومبيوتر‭ (‬وما‭ ‬من‭ ‬محبة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬عداوة‭)‬،‭ ‬وتزامن‭ ‬استخدامي‭ ‬للإنترنت‭ ‬مع‭ ‬استعداد‭ ‬أكبر‭ ‬أولادي‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالجامعة،‭ ‬فخاطبت‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬نحو‭ ‬بضع‭ ‬ثلاثين‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القارات،‭ ‬ومن‭ ‬الانترنت‭ ‬عرفت‭ ‬أن‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الجنوبي‭ ‬وأن‭ ‬الدراسة‭ ‬فيها‭ ‬تبدأ‭ ‬قبل‭ ‬الجامعات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأمريكية‭ ‬بثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬فأرسلته‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬فتقدم‭ ‬على‭ ‬دفعته‭ ‬بعام‭ ‬دراسي‭ ‬كامل،‭ ‬ومنذ‭ ‬يومها‭ ‬والانترنت‭ ‬مستشاري‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ومن‭ ‬يرَني‭ ‬أجلس‭ ‬إلى‭ ‬الكومبيوتر‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬يحسب‭ ‬أنني‭ ‬مبتكر‭ ‬برمجيات‭ ‬مايكروسوفت‭!‬

وتوالت‭ ‬الطفرات‭ ‬الحضارية،‭ ‬فرغم‭ ‬كرهي‭ ‬الشديد‭ ‬للهواتف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كرهي‭ ‬لفاروق‭ ‬الفيشاوي‭ (‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬وغفر‭ ‬لي‭ ‬وله‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬صرت‭ ‬أستخدم‭ ‬هاتفا‭ ‬من‭ ‬الموديلات‭ ‬الجديدة،‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬هاتفي‭ ‬أكثر‭ ‬مني‭ ‬ذكاء،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يصبني‭ ‬ذلك‭ ‬بعقد‭ ‬نفسية،‭ ‬لأنني‭ ‬كغيري‭ ‬أستفيد‭ ‬من‭ ‬ذكائه،‭ ‬وصرت‭ ‬أجري‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‭ ‬ببلاش،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يراني‭ ‬كاشخا‭ ‬بآيفون‭ ‬إكس‭ ‬واي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬كيو‭ ‬يو،‭ ‬لن‭ ‬يعرف‭ ‬أنني‭ ‬قروي‭ ‬لم‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الكهرباء‭ ‬ولم‭ ‬أستحمّ‭ ‬بالدُّش‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

ولكل‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬مجتمعة‭ ‬فإنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬اشترت‭ ‬شركات‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬قصة‭ ‬تجربتي‭ ‬مع‭ ‬منتجاتها،‭ ‬فإن‭ ‬ملايين‭ ‬القرويين‭ ‬الغلابة‭ ‬سيقولون‭: ‬نحن‭ ‬مو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭ ‬ويبيعون‭ ‬مواشيهم،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬أراضيهم‭ ‬لشراء‭ ‬تلك‭ ‬المنتجات،‭ ‬ولن‭ ‬أشطح‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بعمولة‭ ‬ضخمة‭: ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬تكفيني،‭ ‬فلست‭ ‬‮«‬مادي‮»‬‭ ‬النزعات‭. ‬