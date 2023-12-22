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عودة السوبرليغ

12/22/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ (‬كل‭ ‬العالم‭) ‬انشغل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بقرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأحقية‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبي‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬؛‭ ‬وهي‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اعترض‭ ‬عليها‭ ‬الاتحادان‭ ‬الدولي‭ ‬والأوروبي‭ ‬وتركا‭ ‬لغطا‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ما‭ ‬عجل‭ ‬بوأد‭ ‬الفكرة‭ ‬مؤقتا،‭ ‬وبقائها‭ ‬في‭ ‬تفكير‭ ‬ناديي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭!‬


} ‭ ‬بقرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬أعاد‭ (‬السوبرليغ‭) ‬للواجهة،‭ ‬وان‭ ‬المميزات‭ ‬المالية‭ ‬المعلنة‭ ‬والتي‭ ‬تفوق‭ ‬المميزات‭ ‬المالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي؛‭ ‬يجعل‭ ‬المغريات‭ ‬لأندية‭ ‬أوروبية‭ ‬تميل‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‭ ‬وبالذات‭ ‬الإيطالية،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ (‬برأيي‭) ‬أربك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬نفسه‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬القُطرية‭ ‬الأوروبية؛‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬أندية‭ ‬كبيرة‭ ‬أيضا‭ ‬امتناعها‭ ‬عن‭ (‬السوبرليغ‭).‬


} ‭ ‬طبعا‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬اعتباطا؛‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬قرارات‭ ‬قضائية‭ ‬لمصلحة‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ ‬والأوروبي‭ ‬أبطلها‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهنا‭ ‬يتبين‭ ‬مساحة‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية‭ ‬فالقرار‭ ‬هنا‭ ‬إمكانية‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لان‭ ‬المنع‭ ‬هنا‭ ‬سوء‭ ‬استغلال‭ ‬للسلطات،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬منع‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭.‬


} ‭ ‬والخطط‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمين‭ ‬للدوري‭ ‬الجديد‭ ‬أصلا‭ ‬لم‭ ‬تتوقف؛‭ ‬وان

الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬كانت‭ ‬ترسم‭ ‬خططها‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة،‭ ‬وكأنها‭ ‬تعرف‭ ‬مسبقا‭ ‬حكم‭ ‬الاستئناف،‭ ‬ولذا‭ ‬هم‭ ‬أعلنوا‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬ايام‭ ‬المباريات؛‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬هي‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التضامن‭ ‬الأوروبي؛‭ ‬وموقف‭ ‬الروابط‭ ‬الأوروبية‭ ‬المتعددة‭ ‬رغم‭ ‬المغريات‭ ‬المالية‭!‬


} ‭ ‬لن‭ ‬ننتظر‭ ‬الدوري‭ ‬الجديد‭ ‬قريبا؛‭ ‬لان‭ ‬حالات‭ ‬المد‭ ‬والجزر‭ ‬ستستمر؛‭ ‬لكن‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬مهم؛‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتبناه‭ ‬اتحادات‭ ‬في‭ ‬قارات‭ ‬أخرى؛‭ ‬حين‭ ‬تجد‭ ‬مساحات‭ ‬حرة‭ ‬للتقاضي،‭ ‬فالقرار‭ ‬برأيي‭ (‬القاصر‭) ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يغري‭ ‬اندية‭ (‬قُطرية‭) ‬محترفة‭ ‬في‭ ‬قارات‭ ‬أخرى‭ ‬ان‭ ‬تبحث‭ ‬عمّا‭ ‬يتلاءم‭ ‬ومصالحها‭ ‬حين‭ ‬تستعر‭ ‬الخلافات‭!‬


} ‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تُستنسخ‭ ‬قاريّا‭ ‬حين‭ ‬تجد‭ ‬المساحات‭ ‬القضائية‭ ‬ممكنة؛‭ ‬وان‭ ‬استحداث‭ ‬بطولات‭ ‬تدرُّ‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬المحترفة‭ ‬ستتسابق‭ ‬اليها؛‭ ‬ففي‭ ‬العادة‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬القضائية‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬معيّنة،‭ ‬بل‭ ‬يمكنها‭ ‬الامتداد؛‭ ‬فالعالم‭ ‬الرياضي‭ ‬ينظر‭ ‬لأي‭ ‬تطورات‭ ‬أوروبية‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬العادات‭ ‬القابلة‭ ‬للاستنساخ‭ ‬للتطور‭.‬

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