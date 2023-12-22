(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
خالص التهاني والتبريكات لسعادة اللواء محمد بن دينة، مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع والمشرف على إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بنيل الثقة الملكية السامية وترقيته إلى رتبة (لواء).. وتمنياتنا له دوام التوفيق والنجاح والتميز لخدمة الوطن.
للعلم فقط:
أعلن التصنيف العربي للجامعات أن عدد الجامعات التي أنهت تسليم البيانات للتصنيف بلغ 115 جامعة، من 16 دولة من إجمالي 22 دولة عربية، لعام 2023.. والجامعة البحرينية الوحيدة هي «الجامعة الخليجية» وقد جاءت في المرتبة 53 عربيا.
منتدى «حكايتي».. منهج تعليمي:
مؤخرا قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بإشراف متميز من الدكتور مصطفى السيد الذي نال وسام (سفير العمل الإنساني) من الأمم المتحدة، بتنظيم منتدى «حكايتي»، الذي حظي بمشاركة مجتمعية واسعة، شارك فيه 450 مشاركًا من داخل البحرين وخارجها، وهو منتدى حمل بين طياته قصص إلهام وكفاح ونجاح، مُثرية ومؤثرة في الوقت ذاته، أثناء الاستماع إليها، في نفس كل من حضره بدموع إعجابهم وتأثرهم، فخرج الجميع من المنتدى بطاقة إيجابية جميلة مازالت عالقة في النفوس حتى اليوم.
فقد ألهب «البطل فيصل جواد» مشاعر الحضور حماساً وتأثراً بحكايته الجميلة، حيث وصل إلى العالمية والتميز في العطاء، بالرغم من كونه مُصاباً بالشلل النصفي إثر الحادث الأليم الذي تعرض له، وحصل على لقب أسرع غواص في العالم لمسافة 10 كيلومترات في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما وصل إلى قمة الإنجاز في عطاءاته وتحفيزه المجتمع على الرغم من إعاقته.
أما «الكويتي فواز الحصبان» فقد أثر فينا كثيراً لكونه والداً عظيماً لأربعة من الأبناء ابتلوا بإعاقات صعبة، إلا أنه بتوفيق الله تعالى أولاً، وبقوّته وعزيمته وإصراره، استطاع أن يُكرّس حياته لهم، وأن يُحوّل هذه التجربة الوالدية إلى رسالة إلهام ونجاح يُحدث بها العالم كله، واستطاع أن يجعل أبناءه يتعايشون مع الحياة ويعيشون حياة عادية.. وغيرها من الحكايات التي رواها ضيوف المنتدى، وكلها حكايات ذات أثر عميق، تجعل الأصحاء يخجلون من أنفسهم، مقارنة بحجم عطاءات وعظمة أولئك المُكافحين في الحياة.
إننا بحاجة ماسة اليوم، بعد تنظيم هذا المنتدى الرائع، إلى توثيق وتأطير مثل هذه الحكايات لأبطال البحرين والخليج العربي، من خلال توثيقها في كتب ومناهج مدرسية وجامعية، لتكون مُتاحة كمساقات للقراءة.. الكرة الآن في ملعب وزارة التربية والتعليم.. فهل تلتقطها وتحقق الهدف..؟؟
ملاحظة واجبة:
مع الجهود المشكورة لوزارة الصحة في توفير أحدث لقاح تطعيم مضاد لكورونا والمتحورات الجديدة.. نتمنى المزيد من التوعية الوقائية لنشر وتعزيز الاطمئنان والسلامة الصحية لدى الناس.
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