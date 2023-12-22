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منتدى ((حكايتي)).. منهج تعليمي

12/22/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لسعادة‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة،‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشرف‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بنيل‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وترقيته‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ (‬لواء‭).. ‬وتمنياتنا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬والتميز‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

أعلن‭ ‬التصنيف‭ ‬العربي‭ ‬للجامعات‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬تسليم‭ ‬البيانات‭ ‬للتصنيف‭ ‬بلغ‭ ‬115‭ ‬جامعة،‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬22‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.. ‬والجامعة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوحيدة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الجامعة‭ ‬الخليجية‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬53‭ ‬عربيا‭.‬

منتدى‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬‭.. ‬منهج‭ ‬تعليمي‭:‬

مؤخرا‭ ‬قامت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بإشراف‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬وسام‭ (‬سفير‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭) ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بتنظيم‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجتمعية‭ ‬واسعة،‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬450‭ ‬مشاركًا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وهو‭ ‬منتدى‭ ‬حمل‭ ‬بين‭ ‬طياته‭ ‬قصص‭ ‬إلهام‭ ‬وكفاح‭ ‬ونجاح،‭ ‬مُثرية‭ ‬ومؤثرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬أثناء‭ ‬الاستماع‭ ‬إليها،‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حضره‭ ‬بدموع‭ ‬إعجابهم‭ ‬وتأثرهم،‭ ‬فخرج‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬بطاقة‭ ‬إيجابية‭ ‬جميلة‭ ‬مازالت‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬النفوس‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬

فقد‭ ‬ألهب‭ ‬‮«‬البطل‭ ‬فيصل‭ ‬جواد‮»‬‭ ‬مشاعر‭ ‬الحضور‭ ‬حماساً‭ ‬وتأثراً‭ ‬بحكايته‭ ‬الجميلة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬العطاء،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬مُصاباً‭ ‬بالشلل‭ ‬النصفي‭ ‬إثر‭ ‬الحادث‭ ‬الأليم‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أسرع‭ ‬غواص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لمسافة‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬جينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬عطاءاته‭ ‬وتحفيزه‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعاقته‭.‬

أما‭ ‬‮«‬الكويتي‭ ‬فواز‭ ‬الحصبان‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬أثر‭ ‬فينا‭ ‬كثيراً‭ ‬لكونه‭ ‬والداً‭ ‬عظيماً‭ ‬لأربعة‭ ‬من‭ ‬الأبناء‭ ‬ابتلوا‭ ‬بإعاقات‭ ‬صعبة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بتوفيق‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أولاً،‭ ‬وبقوّته‭ ‬وعزيمته‭ ‬وإصراره،‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يُكرّس‭ ‬حياته‭ ‬لهم،‭ ‬وأن‭ ‬يُحوّل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الوالدية‭ ‬إلى‭ ‬رسالة‭ ‬إلهام‭ ‬ونجاح‭ ‬يُحدث‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬أبناءه‭ ‬يتعايشون‭ ‬مع‭ ‬الحياة‭ ‬ويعيشون‭ ‬حياة‭ ‬عادية‭.. ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحكايات‭ ‬التي‭ ‬رواها‭ ‬ضيوف‭ ‬المنتدى،‭ ‬وكلها‭ ‬حكايات‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬عميق،‭ ‬تجعل‭ ‬الأصحاء‭ ‬يخجلون‭ ‬من‭ ‬أنفسهم،‭ ‬مقارنة‭ ‬بحجم‭ ‬عطاءات‭ ‬وعظمة‭ ‬أولئك‭ ‬المُكافحين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

إننا‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬اليوم،‭ ‬بعد‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الرائع،‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬وتأطير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحكايات‭ ‬لأبطال‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توثيقها‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬ومناهج‭ ‬مدرسية‭ ‬وجامعية،‭ ‬لتكون‭ ‬مُتاحة‭ ‬كمساقات‭ ‬للقراءة‭.. ‬الكرة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.. ‬فهل‭ ‬تلتقطها‭ ‬وتحقق‭ ‬الهدف‭..‬؟؟

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

مع‭ ‬الجهود‭ ‬المشكورة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬لقاح‭ ‬تطعيم‭ ‬مضاد‭ ‬لكورونا‭ ‬والمتحورات‭ ‬الجديدة‭.. ‬نتمنى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوعية‭ ‬الوقائية‭ ‬لنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاطمئنان‭ ‬والسلامة‭ ‬الصحية‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭.‬

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