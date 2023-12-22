السعودية تسمى 2024 ((عام الإبل)) تعزيزًا لمكانتها الثقافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على تسمية عام 2024، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، بـ«عام الإبل»، احتفاءً بمكانتها الثقافية، باعتبارها موروثًا ثقافيًا أصيلاً، وأيقونة ثقافية تمثل الهوية السعودية.
وقالت الوزارة «إن تسمية عام الإبل جاءت بهدف التعريف بالقيمة الحضارية للإبل، والعادات المرتبطة بها، والتركيز على دورها الاقتصادي في تحقيق الأمن الغذائي».
وأضافت عبر صفحتها على منصة «إكس»: «يهدف هذا الاحتفاء بالإبل إلى ترسيخ العلاقة العميقة بين المجتمع السعودي والإبل جيلاً بعد جيل، ودورها في التطوّر الحضاري عبر رحلات الاستكشاف، وإمكاناتها الفريدة التي جعلتها تتبوأ مكانتها المهمّة في الثقافة السعودية».
وأعلنت وزارة الثقافة أنها ستتولّى الإشراف على «عام الإبل 2024»، وذلك عبر مبادرات وبرامج متنوّعة، تنفّذها الوزارة بالتعاون مع شركائها، لتعزيز الجهود الوطنية لتنمية قطاع الإبل وزيادة مستوى مساهمته في التنمية الوطنية.
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