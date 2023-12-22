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السعودية تسمى 2024 ((عام الإبل)) تعزيزًا لمكانتها الثقافية

12/22/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬تفصلنا‭ ‬عنه‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬بـ«عام‭ ‬الإبل‮»‬،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بمكانتها‭ ‬الثقافية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬موروثًا‭ ‬ثقافيًا‭ ‬أصيلاً،‭ ‬وأيقونة‭ ‬ثقافية‭ ‬تمثل‭ ‬الهوية‭ ‬السعودية‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تسمية‭ ‬عام‭ ‬الإبل‭ ‬جاءت‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بالقيمة‭ ‬الحضارية‭ ‬للإبل،‭ ‬والعادات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالإبل‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقة‭ ‬العميقة‭ ‬بين‭ ‬المجتمع‭ ‬السعودي‭ ‬والإبل‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬التطوّر‭ ‬الحضاري‭ ‬عبر‭ ‬رحلات‭ ‬الاستكشاف،‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬جعلتها‭ ‬تتبوأ‭ ‬مكانتها‭ ‬المهمّة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬أنها‭ ‬ستتولّى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬‮«‬عام‭ ‬الإبل‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬متنوّعة،‭ ‬تنفّذها‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها،‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬قطاع‭ ‬الإبل‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭.‬

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