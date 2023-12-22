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في حدث غريب.. علماء يتحدثون مع حوت ((بلغة الأم))

12/22/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجح‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬محادثة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الحوت‭ ‬الأحدب‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬لغته‭ ‬الخاصة‭ ‬أي‭ ‬‮«‬لغة‭ ‬الأم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭. ‬ووفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ديربورن‮»‬‭ ‬الأمريكي،‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بداية‭ ‬الطريق‭ ‬لفهم‭ ‬أفضل‭ ‬للتواصل‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والكائن‭ ‬الفضائي،‭ ‬حيث‭ ‬تعاون‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬ديفيس‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬ألاسكا‭ ‬للحيتان‭ ‬ومعهد‭
 SETI ‭)‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ذكاء‭ ‬خارج‭ ‬الأرض‭) ‬لاستكشاف‭ ‬اتصالات‭ ‬الحيتان‭. ‬

وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬بالتاريخية،‭ ‬إذ‭ ‬استقل‭ ‬الفريق‭ ‬قاربًا‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬ألاسكا‭ ‬وقاموا‭ ‬بما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ«اتصال‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استطلاع‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬الحيتان‭. ‬وبالإضافة،‭ ‬يشار‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النداءات‭ ‬تشبه‭ ‬تحيات‭ ‬الإنسان،‭ ‬إذ‭ ‬تستخدمها‭ ‬الحيتان‭ ‬لنداء‭ ‬بعضها‭ ‬بعضًا‭ ‬أو‭ ‬لإعلان‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬المحيط‭. ‬

وأفادت‭ ‬بريندا‭ ‬ماكوان،‭ ‬الأستاذة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬البيطري‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬ديفيس،‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الحيتان‭ ‬لهذه‭ ‬النداءات،‭ ‬موضحة‭ ‬ذلك‭ ‬بأنها‭ ‬تستخدم‭ ‬لجذب‭ ‬انتباه‭ ‬الحيتان‭ ‬الأخرى‭ ‬أو‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬موقعها‭. ‬وأوضح‭ ‬فريد‭ ‬شارب،‭ ‬الباحث‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬ألاسكا‭ ‬للحيتان،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬النداء‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الإشارات‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬اتصالات‭ ‬الحيتان‭ ‬الحدباء‭.‬

وأثناء‭ ‬التجربة،‭ ‬اقترب‭ ‬الحوت‭ ‬المسمى‭ ‬‮«‬التوأم‮»‬‭ ‬من‭ ‬القارب‭ ‬وقام‭ ‬بالدوران‭ ‬حوله‭. ‬خلال‭ ‬الـ20‭ ‬دقيقة‭ ‬التالية،‭ ‬كرر‭ ‬العلماء‭ ‬المكالمة‭ ‬36‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬مختلفة،‭ ‬واستجاب‭ ‬الحوت‭ ‬توين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬وتشير‭ ‬هذه‭ ‬التفاعلات‭ ‬المتكررة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬متعمدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحوت‭. ‬

وأضافت‭ ‬بريندا‭ ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الحيتان‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطابقة‭ ‬الوقت،‭ ‬حيث‭ ‬إذا‭ ‬انتظر‭ ‬الباحثون‭ ‬10‭ ‬ثوانٍ‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬المكالمة،‭ ‬فإن‭ ‬توين‭ ‬ينتظر‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬قبل‭ ‬الرد‭. ‬ويوضح‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الحيتان‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬متعمد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬

وأكدت‭ ‬بريندا،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬لها،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التفاعل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬والحيتان‭ ‬الحدباء‭ ‬باستخدام‭ ‬لغتها‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬لغة‭ ‬الأم‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬المكالمات‭ ‬التي‭ ‬سجلها‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الحيتان‭ ‬وشملت‭ ‬الحوت‭ ‬‮«‬توين‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التفاعلات‭ ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬استجابة‭ ‬مستنيرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬توين‮»‬‭.‬

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