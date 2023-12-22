ما حقيقة تعرض الأرض لعاصفة شمسية تؤثر على الإنترنت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الصحيفة‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬مرصد‭ ‬ديناميكيات‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬ناسا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬رصد‭ ‬قدرا‭ ‬هائلا‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي‭ ‬للشمس‭. ‬ونقلت‭ ‬عن‭ ‬الدكتور‭ ‬أليكسي‭ ‬جلوفر،‭ ‬منسق‭ ‬خدمة‭ ‬الطقس‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬التوهج‭ ‬الشمسي‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الشمسية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬معتدل‭ ‬للراديو‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مع‭ ‬فقدان‭ ‬جزئي‭ ‬أو‭ ‬كامل‭ ‬للإشارة‭ ‬مدة‭ ‬ساعتين‭. ‬

ما‭ ‬نشرته‭ ‬الديلي‭ ‬ميل‭ ‬تناولته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الانفجارات‭ ‬الشمسية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬وخدمة‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬الأرض،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المصرية‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬جاد‭ ‬القاضي‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬القومي‭ ‬للبحوث‭ ‬الفلكية‭ ‬والجيوفيزيقية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬إن‭ ‬الشمس‭ ‬لها‭ ‬أنشطة‭ ‬مثل‭ ‬البقع‭ ‬الشمسية‭ ‬والانفجارات‭ ‬الشمسية‭ ‬والعواصف‭ ‬الكهرومغناطيسية‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬مجازا‭ ‬العواصف‭ ‬الشمسية‭.‬