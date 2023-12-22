شجرة عيد الميلاد تقتل امرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البلجيكية‭ ‬‮«‬بيلجا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬شجرة‭ ‬صنوبر‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬لأعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أوديناردي،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬بروكسل،‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬هبوب‭ ‬رياح‭ ‬قوية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭.‬

وسقطت‭ ‬الشجرة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬توفي‭ ‬أحدهم‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭ ‬الخطرة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الالتزام‭ ‬بإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشجرة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الضخمة‭ ‬المزينة‭ ‬بشكل‭ ‬احتفالي‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الشجرة‭ ‬تتأرجح‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الرياح‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭. ‬ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬عن‭ ‬عمدة‭ ‬مدينة‭ ‬أوديناردي،‭ ‬مارنيك‭ ‬دي‭ ‬موليميستر‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬والرياح‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬السادس‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬الشجرة‭. ‬

وتم‭ ‬تطويق‭ ‬مكان‭ ‬الحادث،‭ ‬فيما‭ ‬باشرت‭ ‬السلطات‭ ‬التحقيق‭.‬