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((وداعا جوليا)) يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي

12/22/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توج‭ ‬الفيلم‭ ‬السوداني‭ (‬وداعا‭ ‬جوليا‭) ‬للمخرج‭ ‬محمد‭ ‬كردفاني‭ ‬بجائزة‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬السينمائي‭ ‬التي‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬عليه‭ ‬الخميس‭ ‬بمدينة‭ ‬الجونة‭ ‬الساحلية‭ ‬المصرية‭. ‬

وهذه‭ ‬أحدث‭ ‬جائزة‭ ‬يحصدها‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬رشحه‭ ‬السودان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬دولي‭. ‬

وفاز‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ (‬في‭ ‬يومنا‭) ‬للمخرج‭ ‬هونج‭ ‬سانج‭ ‬سو‭ ‬بنجمة‭ ‬الجونة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬طويل‭ ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬نجمة‭ ‬الجونة‭ ‬الفضية‭ ‬لفيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ (‬كلب‭ ‬سلوقي‭ ‬وفتاة‭) ‬للمخرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬إنزو‭ ‬دالو‭ ‬ونال‭ ‬الفيلم‭ ‬البرازيلي‭ (‬درب‭ ‬غريب‭) ‬للمخرج‭ ‬جوتو‭ ‬بارنتيه‭ ‬نجمة‭ ‬الجونة‭ ‬البرونزية‭.‬

وحصلت‭ ‬الكردية‭ ‬بروين‭ ‬رجابي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬العراقي‭ (‬سعادة‭ ‬عابرة‭) ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬باتسوج‭ ‬أورتسيخ‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬لو‭ ‬أمكنني‭ ‬الغرق‭ ‬بسبات‭) ‬من‭ ‬منغوليا‭. ‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة،‭ ‬ذهبت‭ ‬نجمة‭ ‬الجونة‭ ‬الذهبية‭ ‬للفيلم‭ ‬الفلبيني‭ (‬أعدك‭) ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬سام‭ ‬ماناسكا‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬الفيلم‭ ‬الأردني‭ (‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬يبكي‭) ‬للمخرج‭ ‬فارس‭ ‬الرجوب‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬الفضية‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬الفيلم‭ ‬الأرجنتيني‭ (‬أخيرا‭: ‬اليوم‭ ‬الموعود‭) ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬البرونزية‭. ‬

ومنحت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنقاد‭ ‬السينما‭ ‬‮«‬فيبريسي‮»‬‭ ‬جائزتها‭ ‬للفيلم‭ ‬الأمريكي‭ (‬بوابة‭ ‬هوليوود‭) ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬إبراهيم‭ ‬نشأت‭ ‬لتضاف‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضا‭.‬

وحصد‭ ‬الفيلم‭ ‬البرازيلي‭ (‬كرورا‭) ‬نجمة‭ ‬الجونة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬بقضايا‭ ‬البيئة‭ ‬والاستدامة‭. ‬

وكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬الممثل‭ ‬السويسري‭ ‬كريستوفر‭ ‬لامبرت‭ ‬كما‭ ‬تذكر‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬رحلوا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ومنهم‭ ‬الممثل‭ ‬أشرف‭ ‬عبد‭ ‬الغفور‭ ‬والمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬البدري‭ ‬والمنتجة‭ ‬ناهد‭ ‬فريد‭ ‬شوقي‭ ‬والممثل‭ ‬طارق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭.‬

وكان‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يرفع‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬شعار‭ (‬سينما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭) ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬هادئة‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعرض‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬فيلما‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬مستقل‭ ‬خصصه‭ ‬للسينما‭ ‬الفلسطينية‭ ‬شمل‭ ‬10‭ ‬أفلام‭.‬

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