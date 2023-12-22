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توجّه لتنظيم استفتاء في سويسرا بشأن استيراد كبد البط المسمن

12/22/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُعدّ‭ ‬كبد‭ ‬البط‭ ‬المسمن‭ (‬فوا‭ ‬غرا‭) ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬أنواع‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬مآدب‭ ‬نهاية‭ ‬السنة،‭ ‬لكنّ‭ ‬جمعية‭ ‬سويسرية‭ ‬للرفق‭ ‬بالحيوان‭ ‬تمكنت‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬العدد‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬التواقيع‭ ‬لتنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬استيراد‭ ‬هذا‭ ‬المنتَج‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭. ‬

وأعلن‭ ‬التحالف‭ ‬السويسري‭ ‬للحيوانات‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬جمع‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬التواقيع‭ ‬لإيصال‭ ‬معركته‭ ‬ضد‭ ‬استيراد‭ ‬كبد‭ ‬البط‭ ‬المسمن‭ ‬والفراء‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭. ‬

وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬ستودع‭ ‬المستشارية‭ ‬الفيدرالية‭ ‬في‭ ‬برن‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬قوائم‭ ‬التواقيع‭ ‬المعتمدة،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬توقيع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لإطلاق‭ ‬آلية‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬بطلب‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭. ‬

ويُعلَن‭ ‬العدد‭ ‬النهائي‭ ‬للتواقيع‭ ‬عند‭ ‬إيداع‭ ‬القوائم،‭ ‬ولكن‭ ‬يُتوقَع‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬المطلوب‭ ‬بكثير،‭ ‬ويظهر‭ ‬تالياً‭ ‬نجاح‭ ‬الحملة‭. ‬

وتمنع‭ ‬سويسرا‭ ‬أصلاً‭ ‬تقنية‭ ‬التغذية‭ ‬القسرية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تغذية‭ ‬الدواجن‭ ‬لتسمين‭ ‬أكبادها،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬استيراد‭ ‬المنتجات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭. ‬

لكنّ‭ ‬المبادرة‭ ‬الشعبية‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬لمنع‭ ‬استيراد‭ ‬كبد‭ ‬البط‭ ‬المسمن‮»‬‭ ‬تسعى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬دستوري‭ ‬له‭ ‬ولكل‭ ‬المنتجات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المخلفات‭. ‬

ويهدف‭ ‬نص‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬لحظر‭ ‬استيراد‭ ‬منتجات‭ ‬الفراء‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬القسوة‭ ‬على‭ ‬الحيوانات‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬استيراد‭ ‬الفراء‭.‬

ولاحظت‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬سويسرا‭ ‬التي‭ ‬تستورد‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬كبد‭ ‬البط‭ ‬سنوياً‭ ‬تُعدّ‭ ‬من‭ ‬المستوردين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لهذا‭ ‬المنتج‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تُذبح‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬بطة‭ ‬و12‭ ‬ألف‭ ‬إوزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬طلب‭ ‬بلدنا‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬الجائز‭ ‬السماح‭ ‬باستيراد‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬المصنّع‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬بينما‭ ‬يُمنع‭ ‬المربّون‭ ‬السويسريون‭ ‬من‭ ‬إنتاجه‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفراء‭ ‬فدان‭ ‬التحالف‭ ‬السويسري‭ ‬للحيوانات‭ ‬‮«‬أساليب‭ ‬التربية‭ ‬والقتل‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تتعارض‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬مع‭ ‬تشريعات‭ ‬سويسرا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬الحيوانات‭ ‬وتُعتبر‭ ‬وحشية،‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬بعقوبات‭ ‬جنائية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬السويسري‭ ‬حظر‭ ‬استيراد‭ ‬كبد‭ ‬البط،‭ ‬ومثله‭ ‬الحكومة‭ ‬الفيدرالية‭. ‬ورأى‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬السياح‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التسوق‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشركات‭ ‬السويسرية‭. ‬

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