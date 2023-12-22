الإصابة تغيّب مهدي سعد عن منتخب اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سيغيب نجم كرة اليد بنادي النجمة مهدي سعد عن صفوف منتخبنا الوطني الأول خلال البطولة الآسيوية 21 المؤهلة للمونديال والتي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل.
وفي اتصال هاتفي لـ«أخبار الخليج الرياضي»، بين مهدي سعد أنه يعاني من آلام على مستوى الظهر، وفور عودته من المشاركة الآسيوية للأندية مع فريقه النجماوي، خضع لفحوصات طبية، كشفت عن وجود إصابة في الظهر، وتحتاج إلى فترة علاجية للشفاء منها.
وقال مهدي سعد «إن إصابة الظهر مؤثرة للغاية وخصوصاً أنها تعيقه عن الحركة بشكل سليم، وعليه سيغيب في الفترة المقبلة من أجل مواصلة جلسات العلاج والتقوية».
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