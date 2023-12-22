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الإصابة تغيّب مهدي سعد عن منتخب اليد

12/22/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيغيب‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمونديال‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬،‭ ‬بين‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الظهر،‭ ‬وفور‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬النجماوي،‭ ‬خضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية،‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الظهر،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬علاجية‭ ‬للشفاء‭ ‬منها‭.‬

وقال‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إصابة‭ ‬الظهر‭ ‬مؤثرة‭ ‬للغاية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنها‭ ‬تعيقه‭ ‬عن‭ ‬الحركة‭ ‬بشكل‭ ‬سليم،‭ ‬وعليه‭ ‬سيغيب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬جلسات‭ ‬العلاج‭ ‬والتقوية‮»‬‭.‬

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