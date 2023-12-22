الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع فندق ذي كي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬بالرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وعبّر‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬كي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والراعية‭ ‬للدورة،‭ ‬وهذا‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفندق‭ ‬ذي‭ ‬كي،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بدعم‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬واجبًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مجتمعية‭ ‬للفندق‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الفندق‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬التزامهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬لخدمة‭ ‬منظومة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وفندق‭ ‬ذي‭ ‬كي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬نجاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬وتعزز‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬ومريحة‭ ‬للمشاركين‭ ‬والزوار‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركةٍ‭ ‬واسعة‭ ‬لـ‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭ ‬تشمل‭ ‬السباحة‭ ‬والجمباز‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬والمبارزة‭ ‬والملاكمة‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والمصارعة‭ ‬والكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة‭ ‬والتنس‭ ‬الأرضي‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬السياحية‭ ‬والرقص‭ ‬والشطرنج‭ ‬والرمح‭ ‬والسهام‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬والجودو‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والجمباز‭ ‬الإيقاعي‭ ‬والجمباز‭ ‬الفني‭ ‬وجمباز‭ ‬الأيروبيكس،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيص‭ ‬14‭ ‬موقعا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ألعاب‭ ‬الدورة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتخصصة‭.‬