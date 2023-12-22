الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع فندق ذي كي

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- Akhbar Al Khaleej) وقعت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) اتفاقية تعاون مشترك مع فندق ذي كي، في مراسم توقيع أقيمت بين نائب الرئيس التنفيذي للدورة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة، والمدير العام لفندق ذي كي حسين السماهيجي.
وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة دعم قوي لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في تاريخها، والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر من العام القادم، بالرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين في الدورة، وتعزيز تجربتهم الرياضية وإقامتهم في مملكة البحرين.
وعبّر الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع فندق ذي كي، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في نجاح استضافة المملكة لهذا الحدث التاريخي.
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية وضعت خطة متكاملة تهدف إلى توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع مختلف الجهات الداعمة والراعية للدورة، وهذا ضمن سياسة عمل اللجنة التنفيذية بما يسهم في إنجاح استضافة المملكة للدورة.
من جانبه، أعرب حسين السماهيجي، المدير العام لفندق ذي كي، عن سعادته بدعم استضافة المملكة لدورة الألعاب المدرسية، مؤكدًا أنه يعتبر واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية للفندق أن يدعم الرياضيين والفعاليات الرياضية، وأعرب عن استعداد الفندق لتقديم كافة أشكال الدعم للجنة التنفيذية، مؤكدًا التزامهم بتعزيز سبل التعاون لخدمة منظومة الرياضة البحرينية.
تعتبر هذه الشراكة بين اللجنة التنفيذية وفندق ذي كي خطوة مهمة نحو نجاح دورة الألعاب المدرسية في البحرين 2024، وتعزز الجهود المبذولة لتوفير تجربة استثنائية ومريحة للمشاركين والزوار.
ويذكر أن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقعا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
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