Saturday, 23 December 2023 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيتي بطل العالم

12/22/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توّج‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬باكتساحه‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬4-0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬السعودية‭.‬

وفرض‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوليو‭ ‬ألفاريس‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ (‬1‭ ‬و88‭) ‬وتمريره‭ ‬كرة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لفيل‭ ‬فودين‭ (‬72‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سُجل‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة‭ ‬بعدما‭ ‬حوّل‭ ‬قائد‭ ‬فلوميننسي‭ ‬نينو‭ ‬الكرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬27‭).‬

وانفرد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬إلى‭ ‬اربعة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2011‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

MENAFN22122023000055011008ID1107650151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث