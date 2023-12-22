سيتي بطل العالم

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- Akhbar Al Khaleej) جدة - (أ ف ب): توّج مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا بلقب مونديال الأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 4-0 في المباراة النهائية، أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية.
وفرض الأرجنتيني خوليو ألفاريس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (1 و88) وتمريره كرة الهدف الثالث لفيل فودين (72)، فيما سُجل الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حوّل قائد فلوميننسي نينو الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27).
وانفرد الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة حيث رفع عدد انتصاراته إلى اربعة، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني في 2013.
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