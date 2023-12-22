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برونزية المونديال ((أهلاوية))

12/22/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جدة‭ (‬السعودية‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توج‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دياموندز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬4‭/‬2‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬2/1،‭ ‬حيث‭ ‬بادر‭ ‬الفريق‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ياسر‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19‭ ‬وبيرسي‭ ‬تاو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬25،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬جوزيه‭ ‬كانتي‭ ‬هدف‭ ‬أوراوا‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42‭. ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬أوراوا‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ألكسندر‭ ‬سكولز‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬الأهلي‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬اصطدمت‭ ‬بقدم‭ ‬يوشيو‭ ‬كويزومي‭. ‬وأهدر‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬فرصة‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬للأهلي‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭. ‬وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬سابقة‭ ‬أعوام‭ ‬2006‭ ‬و2020‭ ‬و2021،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬أوراوا‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المشاركة‭ ‬التاسعة‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والثالثة‭ ‬لأوراوا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وشارك‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بصفته‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬بالبطولة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬3‭/‬1،‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬فلومينينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬صفر‭/‬2‭.‬

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