بعد ثبوت عدم تضررهم أو حرمانهم من العقاررفض دعوى تعويض مالك عقار بـ300 ألف دينار للتراجع عن استملاك عقاره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬المدعون‭ ‬دعواهم‭ ‬وأشاروا‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬أنهم‭ ‬يملكون‭ ‬العقار‭ ‬وصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬باستملاكه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رغبة‭ ‬منهم‭ ‬وبعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬آخر‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬المستملك‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬تفويت‭ ‬فرصة‭ ‬استغلال‭ ‬العقار‭ ‬أو‭ ‬استثماره،‭ ‬مطالبين‭ ‬بتعويضهم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬جبراً‭ ‬للأضرار‭ ‬المادية‭ ‬والأدبية‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بهم،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وأكدت‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬جاء‭ ‬نظرا‭ ‬لإلغاء‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬القرار‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬قصور‭ ‬أو‭ ‬رعونة‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يكون‭ ‬استعمالا‭ ‬لحق‭ ‬قرره‭ ‬القانون،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعين‭ ‬قد‭ ‬خلا‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالعقار‭ ‬المملوك‭ ‬لهم،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬الحكم‭ ‬قبولا‭ ‬لدى‭ ‬المدعين‭ ‬فطعنوا‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬وطالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬سحب‭ ‬الاستملاك‭ ‬وإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬وتعويض‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬بدعوى‭ ‬مخالفة‭ ‬الحكم‭ ‬للقانون‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يحق‭ ‬للجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬سحب‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬القرار‭ ‬شرط‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬تعويضهما‭ ‬عما‭ ‬لحقهما‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحرمان‭ ‬من‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالعقار،‭ ‬حيث‭ ‬استمر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬قائماً‭ ‬قبل‭ ‬سحبه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬باشرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لمن‭ ‬تم‭ ‬استملاك‭ ‬عقاره‭ ‬أن‭ ‬يسترد‭ ‬هذا‭ ‬العقار‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬المستملك‭ ‬لاعتبارات‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬يقدرها،‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬قانونا‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬باستملاك‭ ‬عقار‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬المستملك‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬قراره‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬للاعتبارات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬يقدرها،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لمالك‭ ‬العقار‭ ‬الصادر‭ ‬بشأنه‭ ‬القرار‭ ‬مطالبة‭ ‬المستملك‭ ‬بقيمته‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك،‭ ‬وأن‭ ‬شرط‭ ‬التعويض‭ ‬هو‭ ‬وقوع‭ ‬ضرر‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬المسؤولية‭ ‬وثبوته‭ ‬شرط‭ ‬لازم‭ ‬لقيامها‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬ان‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬صدر‭ ‬لعدم‭ ‬لزومه‭ ‬لأعمال‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬وقد‭ ‬نشر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اصبح‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬كأن‭ ‬لم‭ ‬يكن،‭ ‬ويكون‭ ‬القرار‭ ‬المطلوب‭ ‬التعويض‭ ‬عنه‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬المستملك‭ ‬صدر‭ ‬وفقاً‭ ‬لحكم‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬المستملك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬للاعتبارات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬يقدرها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬مشروعية‭ ‬القرار‭ ‬المطلوب‭ ‬التعويض‭ ‬عنه‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬تبتغ‭ ‬منه‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬الثانية‭ ‬الا‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬عدم‭ ‬خطأ‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ومشروعية‭ ‬القرار‭ ‬المطلوب‭ ‬التعويض‭ ‬عنه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬خليقاً‭ ‬بالرفض،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬أخذ‭ ‬بهذا‭ ‬النظر‭ ‬وقضى‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬المستأنفة‭ ‬فإنه‭ ‬بات‭ ‬جديرا‭ ‬بالتأييد‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنفين‭ ‬المصروفات‭.‬