ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 بشرط انسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بين‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تصعيداً‭ ‬عسكرياً‭ ‬متفاقماً‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬شنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬هجوماً‭ ‬مباغتاً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تردّ‭ ‬بقصف‭ ‬مدمّر‭ ‬وعملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لصحفيين‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬التوتر‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬الحدود‭: ‬‮«‬الحل‭ ‬موجود‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية،‭ ‬من‭ (‬اتفاقية‭ ‬الهدنة‭) ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬والعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬1949‭)‬،‭ ‬والقرار‭ ‬1701،‭ ‬وكل‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للالتزام‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬وينسحب،‭ ‬بحسب‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬الدولية،‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬مكتب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬فإنه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬لبنان‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تحتلها‭ ‬اسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬2000‭: ‬مزارع‭ ‬شبعا‭ ‬وتلال‭ ‬كفرشوبا‭ ‬والقسم‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الغجر‭. ‬وخاض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬وإسرائيل‭ ‬حرباً‭ ‬مدمرة‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬انتهت‭ ‬بصدور‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وقوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬فقط‭ ‬بين‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬ونهر‭ ‬الليطاني،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬كلم‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬هذه‭ ‬الحدود‭. ‬

وتنشط‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬عدة‭ ‬لتجنب‭ ‬حصول‭ ‬تصعيد‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان،‭ ‬وتقترح،‭ ‬بين‭ ‬الخيارات‭ ‬المختلفة،‭ ‬تسوية‭ ‬الخلاف‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وكانت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬قد‭ ‬دعت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬الى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬لتجنب‭ ‬تصعيد‭ ‬إقليمي‭. ‬وحضّ‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬‮«‬التسبب‭ ‬باتساع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬

وتردّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الجنوب،‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مستهدفة‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بتحرّكات‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومنشآت‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭. ‬وازدادت‭ ‬حدة‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أحياء‭ ‬القرى‭ ‬الجنوبية‭ ‬الحدودية‭. ‬وأدى‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني‭ ‬و11‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭.

‬ويقول‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬مرئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬اللبنانية‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬اليومية‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬الحدود،‭ ‬واضعاً‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«إسناداً‭ ‬لمقاومته‮»‬‭.‬