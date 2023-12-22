معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني في إحصاء أعداد الشهداء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعض‭ ‬الجثث‭ ‬مشوهة‭ ‬بشدة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬سوى‭ ‬لأقارب‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬عليهم‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬بفقدانهم‭ ‬بأخذ‭ ‬جثث‭ ‬ذويهم‭ ‬للدفن‭ ‬مع‭ ‬إدراجهم‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬التي‭ ‬تعلنها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬لكن‭ ‬باقي‭ ‬الجثث‭ ‬تبقى‭ ‬مكدسة‭ ‬في‭ ‬ثلاجة‭ ‬المشرحة‭ ‬لمدد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭.‬

وصلت‭ ‬الحصيلة‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬20057‭ ‬شهيدا‭ ‬وسط‭ ‬تجدد‭ ‬الدعوات‭ ‬الدولية‭ ‬لوقف‭ ‬جديد‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتقول‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬آلاف‭ ‬الشهداء‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬مدفونين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وإن‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭. ‬

ولفتت‭ ‬أرقام‭ ‬الوزارة‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توقف‭ ‬معظم‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬واستشهاد‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬وتعطل‭ ‬الاتصالات‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬والكهرباء،‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬إحصاء‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭. ‬

يشكل‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مشرحة‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬دولي،‭ ‬يشارك‭ ‬به‭ ‬أطباء‭ ‬ومسؤولو‭ ‬صحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأكاديميون‭ ‬وناشطون‭ ‬ومتطوعون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬فقد‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إحصاء‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬نتيجة‭ ‬للظروف‭ ‬القاسية‭ ‬الآخذة‭ ‬في‭ ‬التزايد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬حسن‭ ‬النجار‭ ‬إن‭ ‬العاملين‭ ‬بالمشرحة،‭ ‬وبعضهم‭ ‬من‭ ‬المتطوعين،‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬الماء‭ ‬لأسرهم،‭ ‬لكنهم‭ ‬يواصلون‭ ‬العمل‭ ‬لأن‭ ‬تسجيل‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬لهم‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الخسائر‭ ‬النفسية‭ ‬للعمل‭ ‬هائلة‭. ‬وقال‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬42‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬مكتوبة‭ ‬بخط‭ ‬اليد‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬الشهداء،‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬عندما‭ ‬يجد‭ ‬جثة‭ ‬صديق‭ ‬أو‭ ‬قريب‭ ‬أصيبت‭ ‬بأضرار‭ ‬بالغة‭. ‬

وقال‭ ‬النجار‭ ‬إن‭ ‬جثث‭ ‬سعيد‭ ‬الشوربجي‭ ‬مدير‭ ‬المشرحة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المشرحة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬استشهادهم‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬النجار‭ ‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬الحزن‭ ‬والتعب‭ ‬‮«‬فوجئنا‭ ‬أنه‭ ‬بين‭ ‬أيدينا‭ ‬شهيد‭.. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أبو‭ ‬خميس‭ ‬أحد‭ ‬الأخوة‭ ‬الذين‭ ‬يكفنون‭ ‬معنا‭ ‬ويغسلون‭ ‬ويجهزون‭ ‬ويقومون‭ ‬بالواجب‭ ‬الديني‭ ‬والوطني‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬تجهيز‭ ‬الجثث‭ ‬‮«‬تنصدم‭ ‬بالمشهد‭ ‬عندما‭ ‬تجد‭ ‬طفلا‭ ‬صغيرا‭ ‬بلا‭ ‬رأس،‭ ‬أطفالا‭ ‬صغارا‭ ‬بلا‭ ‬أيد‭ ‬بلا‭ ‬أقدام،‭ ‬وأشلاء‭.. ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ساعات‭ ‬ربما‭ ‬حتى‭ ‬تستعيد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬نفسيتك‭ ‬وتذهب‭ ‬آثار‭ ‬هذه‭ ‬الصدمة‮»‬‭. ‬

يتم‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يسجلها‭ ‬النجار‭ ‬وزملاؤه‭ ‬من‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المعلومات‭ ‬الذي‭ ‬أنشأته‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬وفر‭ ‬موظفو‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬مكاتبهم‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دخلته‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة،‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عاما،‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬يستخدم‭ ‬نظام‭ ‬بيانات‭ ‬محوسب‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬والذي‭ ‬يلزم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بملء‭ ‬المعلومات‭ ‬الإلزامية‭ ‬قبل‭ ‬تسجيل‭ ‬الوفاة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬تعكس‭ ‬بيانات‭ ‬تم‭ ‬التحقق‭ ‬منها،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلها‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬مرورها‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬قبل‭ ‬دفنها‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬موظفون‭ ‬حاليا‭ ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬وفيات‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الفعلي‭ ‬للشهداء‭ ‬أكبر‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬المسجل‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنها‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬ديسمبر‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬تقارير‭ ‬منتظمة‭ ‬من‭ ‬مشارح‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انهيار‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬