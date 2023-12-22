أكثر من 20 ألف شهيد في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬تضاؤل‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انفراجة‭ ‬وشيكة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لمحاولة‭ ‬إقناع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بالاتفاق‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة،‭ ‬وردت‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وقتال‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وأمر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬سكان‭ ‬البريج‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة‭ ‬بالتحرك‭ ‬جنوبا‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬محور‭ ‬تركيز‭ ‬جديد‭ ‬للهجوم‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬بالفعل‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬ونفذت‭ ‬خلاله‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتياحات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أن‭ ‬390‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬طالت‭ ‬مدينتي‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬وغزة‭ ‬وجباليا‭ ‬بشماله‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تحديث‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬إن‭ ‬20057‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬53320‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ (‬إكس‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬حولت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬الأنقاض‭... ‬ويصل‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬تقريبا‭.. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري‭ ‬لغزة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬روايات‭ ‬عن‭ ‬القتال‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفت‭ ‬بالدبابات‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬البريج‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬بإخلائها‭. ‬

واشتبكت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مع‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬البريج‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتوغل‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬مخيما‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1948‭. ‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬العدوان‭ ‬طلبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬النزوح‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه‭ ‬بعدما‭ ‬أصبح‭ ‬الشمال‭ ‬منطقة‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعاود‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬النزوح‭ ‬مع‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها‭ ‬إلى‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬ومناطقه‭ ‬الجنوبية‭. ‬

لكن‭ ‬مقررة‭ ‬شؤون‭ ‬النازحين‭ ‬باولا‭ ‬جافيريا‭ ‬بيتانكور‭ ‬وهي‭ ‬خبيرة‭ ‬مستقلة‭ ‬لا‭ ‬تتحدث‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وتعرض‭ ‬المدنيين‭ ‬لهجمات‭ ‬متواصلة‭ ‬فإن‭ ‬الاستنتاج‭ ‬المنطقي‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬طرد‭ ‬غالبية‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬شهاب‭ ‬للأنباء‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬قصفا‭ ‬عنيفا‭ ‬وضربات‭ ‬جوية‭ ‬جرى‭ ‬شنها‭ ‬على‭ ‬جباليا‭ ‬البلد‭ ‬ومخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬وأن‭ ‬آليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تحاول‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭ ‬لجباليا‭ ‬وسط‭ ‬دوي‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬كما‭ ‬وردت‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

وأظهرت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولقطات‭ ‬مصورة‭ ‬تداولها‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬جثثا‭ ‬متناثرة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭ ‬وأخرى‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬قرب‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بشمال‭ ‬غزة‭. ‬

وتواصلت‭ ‬المفاوضات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬لمحاولة‭ ‬تجنب‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬صاغته‭ ‬الإمارات‭ ‬يطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بالسماح‭ ‬‮«‬باستخدام‭ ‬جميع‭ ‬الطرق‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬أنحائه‮»‬‭ ‬لتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وبعد‭ ‬محادثات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭ ‬وتأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬أرجأ‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬التصويت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭ ‬رغم‭ ‬تصريحات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تدعم‭ ‬الآن‭ ‬اقتراحا‭ ‬معدلا‭. ‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬مصريان‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬تتوصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية،‭ ‬لكنها‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تسليم‭ ‬المساعدات‭. ‬

وساعدت‭ ‬هدنة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬واستمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬رهينة‭ ‬كانت‭ ‬حماس‭ ‬تحتجزهم،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أفرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬240‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬سجونها‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬وبدد‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انفراجة‭ ‬رفضت‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أي‭ ‬اتفاقات‭ ‬بشأن‭ ‬تبادل‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬للعدوان‭. ‬

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬تمثل‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الرهائن،‭ ‬ويدعى‭ ‬غادي‭ ‬حجي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬73‭ ‬عاما‭ ‬ويحمل‭ ‬الجنسيتين‭ ‬الأمريكية‭ ‬والإسرائيلية،‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬بالقطاع‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬المجموعة‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭. ‬

وقبل‭ ‬صدور‭ ‬البيان‭ ‬بشأن‭ ‬حجي‭ ‬كان‭ ‬الإحصاء‭ ‬الرسمي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬129‭ ‬رهينة‭ ‬مازالوا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬توفي‭ ‬21‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الأسر‭. ‬