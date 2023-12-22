البحرين تستضيف ملتقى الاتحادات واللجان العمالية الخليجية العام القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد
استضافة البحرين للنسخة الرابعة من ملتقى الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها الاتحاد الحر للاتحادات الأعضاء باستضافة المنامة أعمال الملتقى القادم والمزمع إقامته في الربع الرابع من عام 2024.
جاء ذلك في ختام مشاركة وفد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين برئاسة يعقوب يوسف محمد في الملتقى الثالث للاتحادات واللجان العمالية الخليجية المنعقد بعاصمة سلطنة عمان مسقط خلال يومي 12-13 ديسمبر 2023م، والمكون من الأمين العام أسامة سلمان قمبر ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الحُر عبدالله عبد الرحمن، ونائب رئيس الاتحاد مسؤولة شؤون المرأة العاملة والطفل غادة علي قائد.
وناقش رؤساء وممثلو الاتحادات واللجان العمالية الخليجية خلال الملتقى الثالث سبل الانتقال إلى تنظيم عمالي خليجي مشترك، ومنصة موحدة للتشاور وتنسيق الرؤى في مختلف شؤون العمل والعمال استكمالا لمنظومة الحوار الاجتماعي الخليج المشترك، كما تم استعراض والتوافق على مقترح الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بخصوص التنظيم العمالي الخليجي واختيار م. ناصر بن عبد العزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية.
وأكد المجتمعون على رغبتهم في الاستمرار نحو تعزيز البناء الهيكلي والتنظيمي للمنظمات العمالية الخليجية، باعتبارها ممكنا أساسيا لديمومة بيئات العمل ومساهما في رعاية مصالح وحقوق العمال.، كما استعرضت ممثلات لجان المرأة العاملة الخليجية سبل تعزيز انخراط المرأة في العمل العمالي، وما يرتبط به من معالجات للتحديات، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين تلك اللجان.
كما أكد المجتمعون على ضرورة المساهمة بفعالية في تنمية التشريعات العمالية الوطنية المنظمة لسوق العمل بالقطاع الخاص، وخصوصا أنظمة الحماية الاجتماعية عبر مختلف قنوات الحوار الاجتماعي المؤسسي بدول مجلس التعاون الخليجي، أخذا بعين الاعتبار ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية وتغير في أنماط العمل بما في ذلك العمل الحر والعمل عن بعد، وضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الداعمة للاقتصاد الأخضر.
وشدد البيان الختامي على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف بين المنظمات العمالية في دول المجلس بالمحافل العربية والإقليمية والدولية لضمان رعاية مصالح العمال، وتعزيز أواصر التعاون بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية.
وأعرب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن اعتزاز مجلس إدارة الاتحاد الحر باستجابة الملتقى لدعوة انعقاد النسخة الرابعة في البحرين، مؤكدا أن الاتحاد الحر يحظى بثقل عمالي كبير في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، واستطاع خلال فترة وجيزة من عمره أن يكون أحد ركائز العمل النقابي إقليميا ودوليا، وهو ما عزز مكانته في جميع المحافل العمالية حاملا اسم مملكة البحرين ومعبرا عن صوت عمالها وتاريخ العمل النقابي فيها.
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