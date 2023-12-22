وزير التنمية الاجتماعية يشيد بالتجربة المصرية للارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية

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- Akhbar Al Khaleej) التقى أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بالسيدة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته باجتماعات أعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تستضيفها القاهرة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان عدد من المواضيع ذات العلاقة بمجالات الحماية الاجتماعية ودعم العمل التطوعي والخيري، وتعزيز دور المنظمات الأهلية في المجتمع، كما تم استعراض التجارب الرائدة في هذه المجالات من أجل ترسيخ منظومة شبكة الحماية الاجتماعية، وفق مبادئ الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أشاد وزير التنمية الاجتماعية بما اطلع عليه حول تجربة جمهورية مصر العربية الشقيقة، في سبيل الارتقاء بخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم العمل الأهلي، منوهًا بأهمية تبادل الخبرات بما يساهم في تطوير المجال التنموي والاجتماعي، إلى جانب المشاركة الإيجابية بين الأشقاء بالدول العربية وصولاً لتحقيق الأمن الاجتماعي.
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