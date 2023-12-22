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وزير التنمية الاجتماعية يشيد بالتجربة المصرية للارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية

12/22/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بالسيدة‭ ‬نفين‭ ‬القباج‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬باجتماعات‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ (‬43‭) ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬العرب،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬القاهرة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمجالات‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ودعم‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬شبكة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬اطلع‭ ‬عليه‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي،‭ ‬منوهًا‭ ‬بأهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجال‭ ‬التنموي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭ ‬وصولاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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