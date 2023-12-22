وزير التنمية الاجتماعية يشيد بالتجربة المصرية للارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمجالات‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ودعم‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬شبكة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬اطلع‭ ‬عليه‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي،‭ ‬منوهًا‭ ‬بأهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجال‭ ‬التنموي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭ ‬وصولاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭.‬