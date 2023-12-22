Saturday, 23 December 2023 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهرجان ليالي المحرق يختتم فعالياته اليوم

12/22/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواصل‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬نشاط‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية،‭ ‬إذ‭ ‬يحوّل‭ ‬أرجاء‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬إلى‭ ‬مساحات‭ ‬لتجارب‭ ‬ثقافية‭ ‬فريدة‭ ‬ملائمة‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬وزوّار،‭ ‬ويقدّم‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬استكشاف‭ ‬روح‭ ‬البحرين‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬زوايا‭ ‬الطعام‭ ‬وتجارب‭ ‬التذوّق‭ ‬وأمسيات‭ ‬الموسيقى‭ ‬والأنشطة‭ ‬والجولات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭. ‬

ويختتم‭ ‬المهرجان‭ ‬نشاطه‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬ويقدّم‭ ‬نشاطه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬5:00‭ ‬و11‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬

وستكون‭ ‬قلعة‭ ‬بوماهر‭ ‬مركزاً‭ ‬للنشاط‭ ‬ضمن‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬القلعة‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬لفرقة‭ ‬مجاز‭. ‬كذلك‭ ‬ستكون‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬نشاط‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬المحرّق‭ ‬مع‭ ‬كشتة‭ ‬تورز‭ ‬وجولة‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬على‭ ‬السكوتر‭ ‬الكهربائي‭. ‬ويمكن‭ ‬لجمهور‭ ‬المهرجان‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬تذوّق‭ ‬متعددة‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬حديثة‭ ‬أو‭ ‬تقليدية،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬حول‭ ‬المحرّق،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬محلات‭ ‬وأكشاكا‭ ‬ومقاهي‭ ‬عديدة،‭ ‬مثل‭ ‬قلعة‭ ‬بوماهر‭ ‬ومحلات‭ ‬سيادي‭ ‬وجناح‭ ‬آثار‭ ‬خضراء‭ ‬وساحة‭ ‬الدانة‭ ‬وسوق‭ ‬القيصرية‭ ‬ومركز‭ ‬زوار‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وغيرها‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬إثراء‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬حاسة‭ ‬التذوّق‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬فهو‭ ‬يقدّم‭ ‬أمسيات‭ ‬موسيقية‭ ‬تخاطب‭ ‬حاسة‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬قوالب‭ ‬موسيقية‭ ‬تمزج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الألحان‭ ‬الأصيلة‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والألحان‭ ‬الحديثة‭ ‬المعاصرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬فرق‭ ‬شبابية‭ ‬صاعدة؛‭ ‬فدار‭ ‬المحرّق‭ ‬تستضيف‭ ‬فرقة‭ ‬قلالي‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية،‭ ‬فيما‭ ‬ستقدّم‭ ‬فرقة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فارس‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬سماعي‭ ‬بحريني‭. ‬وسيستضيف‭ ‬جناح‭ ‬آثار‭ ‬خضراء‭ ‬عرضاً‭ ‬لموسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬يقدّمه‭ ‬أحمد‭ ‬القاسم‭. ‬وتتنوع‭ ‬أنشطة‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق،‭ ‬فتشمل‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وعروض‭ ‬السينما‭ ‬مع‭ ‬ذا‭ ‬آرت‭ ‬ستايشن‭ ‬وبرنامج‭ ‬مكتبة‭ ‬صوفيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬الرسم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬مع‭ ‬آرتلي‭ ‬وورش‭ ‬فنية‭ ‬مع‭ ‬مساحة‭ ‬الرواق‭ ‬للفنون‭ ‬وبرنامج‭ ‬مجلس‭ ‬التصميم‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬جمشير‭ ‬وأنشطة‭ ‬ركن‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬زوّار‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭. ‬

الجولات‭ ‬لها‭ ‬نصيب‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬المشاركين‭ ‬ضمن‭ ‬مسارات‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والمعماري‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرّق،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬الأطعمة‭ ‬بالمحرّق‭ ‬مع‭ ‬ذا‭ ‬فود‭ ‬مينيو‭.‬

وتقام‭ ‬نسخة‭ ‬المهرجان‭ ‬الثانية‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وشراكة‭ ‬ذهبية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬وبحرين‭ ‬مارينا،‭ ‬وشراكة‭ ‬فضية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وديزاين‭ ‬كرييتف‭. ‬وشكر‭ ‬خاص‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وبلدية‭ ‬المحرّق،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساحة‭ ‬الرواق‭ ‬للفنون‭ ‬وون‭ ‬تو‭ ‬ون‭ ‬للهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والتصميم‭.‬

MENAFN22122023000055011008ID1107650143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث