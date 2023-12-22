مهرجان ليالي المحرق يختتم فعالياته اليوم

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- Akhbar Al Khaleej) يواصل مهرجان ليالي المحرّق نشاط نسخته الثانية، إذ يحوّل أرجاء المدينة القديمة إلى مساحات لتجارب ثقافية فريدة ملائمة لمختلف فئات الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوّار، ويقدّم لهم فرصة استكشاف روح البحرين الأصيلة في زوايا الطعام وتجارب التذوّق وأمسيات الموسيقى والأنشطة والجولات وورش العمل.
ويختتم المهرجان نشاطه اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023م، وهو من تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار، ضمن مسار اللؤلؤ، بالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، ويقدّم نشاطه ما بين الساعة 5:00 و11:30 مساءً.
وستكون قلعة بوماهر مركزاً للنشاط ضمن ليالي المحرّق، حيث تشهد القلعة إقامة حفل لفرقة مجاز. كذلك ستكون نقطة تجمع نشاط ركوب الدراجات في المحرّق مع كشتة تورز وجولة مسار اللؤلؤ على السكوتر الكهربائي. ويمكن لجمهور المهرجان أن يحصلوا على تجارب تذوّق متعددة خلال مهرجان ليالي المحرّق، سواء كانت حديثة أو تقليدية، في مختلف المواقع التاريخية حول المحرّق، حيث تستضيف هذه المواقع محلات وأكشاكا ومقاهي عديدة، مثل قلعة بوماهر ومحلات سيادي وجناح آثار خضراء وساحة الدانة وسوق القيصرية ومركز زوار مسار اللؤلؤ وغيرها.
وإلى جانب إثراء مهرجان ليالي المحرّق حاسة التذوّق لدى الجمهور، فهو يقدّم أمسيات موسيقية تخاطب حاسة السمع في قوالب موسيقية تمزج ما بين الألحان الأصيلة للفنون الشعبية البحرينية والألحان الحديثة المعاصرة التي تقدمها فرق شبابية صاعدة؛ فدار المحرّق تستضيف فرقة قلالي للفنون الشعبية، فيما ستقدّم فرقة محمد بن فارس أجمل ما لديها من إبداع سماعي بحريني. وسيستضيف جناح آثار خضراء عرضاً لموسيقى الجاز يقدّمه أحمد القاسم. وتتنوع أنشطة مهرجان ليالي المحرّق، فتشمل ورش عمل وعروض السينما مع ذا آرت ستايشن وبرنامج مكتبة صوفيا، إضافة إلى جلسة الرسم في الهواء الطلق مع آرتلي وورش فنية مع مساحة الرواق للفنون وبرنامج مجلس التصميم في بيت جمشير وأنشطة ركن الأطفال في مركز زوّار مسار اللؤلؤ.
الجولات لها نصيب مهم من أنشطة المهرجان هذا العام، وهي تهدف إلى أخذ المشاركين ضمن مسارات للتعرف على جمال التراث الثقافي والمعماري لمدينة المحرّق، إذ سيكون الجمهور على موعد مع جولة الأطعمة بالمحرّق مع ذا فود مينيو.
وتقام نسخة المهرجان الثانية بشراكة استراتيجية مع بابكو إنرجيز، وشراكة ذهبية مع مجموعة جي إف إتش المالية وبحرين مارينا، وشراكة فضية مع بنك البحرين الوطني وديزاين كرييتف. وشكر خاص لكل من أسهم في إنجاح مهرجان ليالي المحرّق بداية من وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وبلدية المحرّق، وإدارة الأوقاف السنية، وكذلك مساحة الرواق للفنون وون تو ون للهندسة المعمارية والتصميم.
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