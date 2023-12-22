مهرجان ليالي المحرق يختتم فعالياته اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويختتم‭ ‬المهرجان‭ ‬نشاطه‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث،‭ ‬ويقدّم‭ ‬نشاطه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬5:00‭ ‬و11‭:‬30‭ ‬مساءً‭.‬

وستكون‭ ‬قلعة‭ ‬بوماهر‭ ‬مركزاً‭ ‬للنشاط‭ ‬ضمن‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬القلعة‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬لفرقة‭ ‬مجاز‭. ‬كذلك‭ ‬ستكون‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬نشاط‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬المحرّق‭ ‬مع‭ ‬كشتة‭ ‬تورز‭ ‬وجولة‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬على‭ ‬السكوتر‭ ‬الكهربائي‭. ‬ويمكن‭ ‬لجمهور‭ ‬المهرجان‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬تذوّق‭ ‬متعددة‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬حديثة‭ ‬أو‭ ‬تقليدية،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬حول‭ ‬المحرّق،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬محلات‭ ‬وأكشاكا‭ ‬ومقاهي‭ ‬عديدة،‭ ‬مثل‭ ‬قلعة‭ ‬بوماهر‭ ‬ومحلات‭ ‬سيادي‭ ‬وجناح‭ ‬آثار‭ ‬خضراء‭ ‬وساحة‭ ‬الدانة‭ ‬وسوق‭ ‬القيصرية‭ ‬ومركز‭ ‬زوار‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وغيرها‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬إثراء‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬حاسة‭ ‬التذوّق‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬فهو‭ ‬يقدّم‭ ‬أمسيات‭ ‬موسيقية‭ ‬تخاطب‭ ‬حاسة‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬قوالب‭ ‬موسيقية‭ ‬تمزج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الألحان‭ ‬الأصيلة‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والألحان‭ ‬الحديثة‭ ‬المعاصرة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬فرق‭ ‬شبابية‭ ‬صاعدة؛‭ ‬فدار‭ ‬المحرّق‭ ‬تستضيف‭ ‬فرقة‭ ‬قلالي‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية،‭ ‬فيما‭ ‬ستقدّم‭ ‬فرقة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فارس‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬سماعي‭ ‬بحريني‭. ‬وسيستضيف‭ ‬جناح‭ ‬آثار‭ ‬خضراء‭ ‬عرضاً‭ ‬لموسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬يقدّمه‭ ‬أحمد‭ ‬القاسم‭. ‬وتتنوع‭ ‬أنشطة‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق،‭ ‬فتشمل‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬وعروض‭ ‬السينما‭ ‬مع‭ ‬ذا‭ ‬آرت‭ ‬ستايشن‭ ‬وبرنامج‭ ‬مكتبة‭ ‬صوفيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬الرسم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬مع‭ ‬آرتلي‭ ‬وورش‭ ‬فنية‭ ‬مع‭ ‬مساحة‭ ‬الرواق‭ ‬للفنون‭ ‬وبرنامج‭ ‬مجلس‭ ‬التصميم‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬جمشير‭ ‬وأنشطة‭ ‬ركن‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬زوّار‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭. ‬

الجولات‭ ‬لها‭ ‬نصيب‭ ‬مهم‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬المشاركين‭ ‬ضمن‭ ‬مسارات‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والمعماري‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرّق،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬الأطعمة‭ ‬بالمحرّق‭ ‬مع‭ ‬ذا‭ ‬فود‭ ‬مينيو‭.‬

وتقام‭ ‬نسخة‭ ‬المهرجان‭ ‬الثانية‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وشراكة‭ ‬ذهبية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬وبحرين‭ ‬مارينا،‭ ‬وشراكة‭ ‬فضية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وديزاين‭ ‬كرييتف‭. ‬وشكر‭ ‬خاص‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مهرجان‭ ‬ليالي‭ ‬المحرّق‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وبلدية‭ ‬المحرّق،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساحة‭ ‬الرواق‭ ‬للفنون‭ ‬وون‭ ‬تو‭ ‬ون‭ ‬للهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والتصميم‭.‬