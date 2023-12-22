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خبراء الذكاء الاصطناعي يشاركون في منتدى رعاية المواهب الرقمية في جامعة البحرين

12/22/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬منتدىً‭ ‬حصرياً‭ ‬حول‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للمنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬

وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬المنتدى‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬جاسم‭ ‬الجنيد،‭ ‬عميدة‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الشريك‭ ‬الرسمي‭ ‬للمسابقة‭ ‬وحفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬نهائيتها‭.‬

وشارك‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬نقاشات‭ ‬المنتدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬تيلدا‭ ‬كركور‭ ‬عقيقي،‭ ‬العميد‭ ‬المشارك‭ ‬لكلية‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الروح‭ ‬القدس‭ ‬الكسليك؛‭ ‬وعمر‭ ‬هاشم،‭ ‬مدير‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لشبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬وأدار‭ ‬جلسة‭ ‬الحوار‭ ‬عمار‭ ‬طبا،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هواوي‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وناقش‭ ‬المتحدثون‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬لبناء‭ ‬منظومة‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وأهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬رعاية‭ ‬وتنمية‭ ‬مواهب‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬عبر‭ ‬رفد‭ ‬المناهج‭ ‬الجامعية‭ ‬بالمهارات‭ ‬العملية‭ ‬والتدريب‭ ‬وحفز‭ ‬النمو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لبلدان‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬تبادل‭ ‬المشاركون‭ ‬الرؤى‭ ‬القيّمة‭ ‬حول‭ ‬قيادة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬مستدام‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬ورفع‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬الوطنية‭ ‬لبلدان‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬ورؤى‭ ‬حكوماتها‭. ‬وسلط‭ ‬المنتدى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭. ‬وحضر‭ ‬المنتدى‭ ‬طلاب‭ ‬ومدرسون‭ ‬وشركاء‭ ‬حكوميين‭ ‬ومتخصصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وأكاديميون‭ ‬وممثلو‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وشددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬جاسم‭ ‬الجنيد،‭ ‬عميدة‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المفتوح‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬والقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬وتمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬كالجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والسحابة‭. ‬وقالت‭: ‬بهذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬المسابقة‭ ‬للطلاب‭ ‬فرصاً‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬والسيناريوهات‭ ‬الواقعية‭ ‬بإشراف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬متخصصي‭ ‬وخبراء‭ ‬هواوي‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تعزز‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي‭ ‬وروح‭ ‬الثقة‭ ‬لدى‭ ‬المشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬الفوز‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بإثراء‭ ‬مسيرة‭ ‬الطالب‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬قدراته‭ ‬وإنجازاته‭. ‬وتستقطب‭ ‬المسابقة‭ ‬سنوياً‭ ‬عدداً‭ ‬متزايداً‭ ‬من‭ ‬الطلاب،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تنامي‭ ‬شعبيتها‭. ‬وتثمر‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬تمتع‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬بمؤهلات‭ ‬عالية‭ ‬للتوظيف،‭ ‬حيث‭ ‬تزودهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة،‭ ‬والمعارف‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالقطاع،‭ ‬وقدرات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬وتجربة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعريف‭ ‬رواد‭ ‬القطاع‭ ‬بهم‭. ‬بالإضافة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬شهادات‭ ‬هواوي‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بالاعتراف‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي،‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والمستشار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬المهندسين‭ ‬الجامعيين،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬ستغير‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬طريقة‭ ‬تعلم‭ ‬الطلاب‭ ‬الموهوبين،‭ ‬حيث‭ ‬سترفدهم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬مثل‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬حول‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الاستشارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬بإنشاء‭ ‬اختبارات‭ ‬تواكب‭ ‬تفضيلات‭ ‬التعلم‭ ‬لكل‭ ‬طالب،‭ ‬والأنشطة‭ ‬التفاعلية،‭ ‬وحتى‭ ‬عمليات‭ ‬المحاكاة‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالواقع‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تيلدا‭ ‬كركور‭ ‬عقيقي،‭ ‬العميد‭ ‬المشارك‭ ‬لكلية‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الروح‭ ‬القدس‭ ‬الكسليك،‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬طلاب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬القطاعي،‭ ‬والحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لتضييق‭ ‬فجوة‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأوضحت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬مسألة‭ ‬تنوع؛‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬استراتيجياً‭ ‬لحفز‭ ‬الابتكار‭ ‬المستدام‭. ‬فهو‭ ‬يضمن‭ ‬مستقبلًا‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬ومرونةً،‭ ‬حيث‭ ‬ترسم‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬ملامح‭ ‬عالمنا،‭ ‬وحيث‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حدودٌ‭ ‬للابتكار‭. ‬وبفضل‭ ‬إصرارهن‭ ‬وشغفهن،‭ ‬ستحول‭ ‬النساء‭ ‬الرياديات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬وسيسهمن‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬بيئات‭ ‬تعاونية‭ ‬تضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬عمر‭ ‬هاشم،‭ ‬مدير‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لشبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬ملاحظاته‭ ‬حول‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانتشار‭ ‬المتسارع‭ ‬لتقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لشبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لنجاح‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭. ‬إذ‭ ‬يتطلب‭ ‬النشر‭ ‬السريع‭ ‬لتقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬وماهرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭ ‬المتطورة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والقطاع‭ ‬عبر‭ ‬مبادرات‭ ‬مثل‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬يمكننا‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬وضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬ومزدهر‭ ‬لقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عمار‭ ‬طبا،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هواوي‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬تسهم‭ ‬برامج‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬مثل‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬في‭ ‬تضييق‭ ‬الفجوة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وسد‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عبر‭ ‬سائر‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬وباعتبارها‭ ‬شركة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬تلتزم‭ ‬هواوي‭ ‬بدعم‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬ورؤى‭ ‬الحكومات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬قوي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬ومدفوع‭ ‬بالمواهب‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬

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