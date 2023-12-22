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ما بين 1973 و2023.. طوابع البريد تسجل مسيرة حقوق الإنسان في البحرين

12/22/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخها،‭ ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬أصدر‭ ‬بريد‭ ‬البحرين‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬طابعًا‭ ‬تذكاريًا‭ ‬واحدًا‭ ‬متوجًا‭ ‬بصورة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ‭ (‬75‭) ‬لاعتماد‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الطابع‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1973م‭ ‬طابعًا‭ ‬مماثلاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ (‬25‭) ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامين‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬البحرين‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ومواصلة‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬تسود‭ ‬فيه‭ ‬مبادئ‭ ‬دولة‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والنهوض‭ ‬بسجل‭ ‬المملكة‭ ‬الحقوقي‭.‬

وأشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إرث‭ ‬حضاري،‭ ‬وجزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬وواقع‭ ‬إنساني‭ ‬تجسده‭ ‬الحقائق‭ ‬الواضحة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عندما‭ ‬التقى‭ ‬فولكر‭ ‬تورك،‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬احتفال‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ‭ (‬75‭) ‬للإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الطابع‭ ‬البريدي‭ ‬الجديد‭ ‬والقديم‭.‬

وسيطرح‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬للطابع‭ ‬البريدي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬البريدية،‭ ‬وسعر‭ ‬الورقة‭ ‬الكاملة‭ ‬ذات‭ ‬العشرة‭ ‬طوابع‭ ‬بخمسة‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية،‭ ‬ومغلف‭ ‬إصدار‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بدينار‭ ‬بحريني‭ ‬واحد،‭ ‬فيما‭ ‬صدر‭ ‬الطابع‭ ‬البريدي‭ ‬القديم‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬فلسا‭ ‬و60‭ ‬فلسا‭.‬

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