ما بين 1973 و2023.. طوابع البريد تسجل مسيرة حقوق الإنسان في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحرص مملكة البحرين على أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع البحريني على مدار تاريخها، وقبل أيام أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، طابعًا تذكاريًا واحدًا متوجًا بصورة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يأتي هذا الطابع بالتزامن مع مرور خمسين عاما على إصدار البحرين في العام 1973م طابعًا مماثلاً بمناسبة الذكرى (25) على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور عامين فقط على انضمام البحرين للأمم المتحدة، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة بناء مجتمع تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون والمؤسسات، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسجل المملكة الحقوقي.
وأشاد عدد من المتابعين بهذه الخطوة التي تؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري، وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة.
جدير بالذكر أن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عندما التقى فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف قبل أيام، قدم له نسخة من الطابع البريدي الجديد والقديم.
وسيطرح الإصدار الجديد للطابع البريدي في جميع الفروع البريدية، وسعر الورقة الكاملة ذات العشرة طوابع بخمسة دنانير بحرينية، ومغلف إصدار اليوم الأول بدينار بحريني واحد، فيما صدر الطابع البريدي القديم بقيمة 30 فلسا و60 فلسا.
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