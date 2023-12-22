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فيتو أمريكي يتحدى العالم: لا لوقف حرب إبادة غزة

12/22/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬ضد‭ ‬محاولة‭ ‬روسية‭ ‬لإضافة‭ ‬دعوة‭ ‬‮«‬لوقف‭ ‬عاجل‭ ‬ومستدام‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‮»‬‭ ‬لمسودة‭ ‬قرار‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭.‬

وأقر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قرارا‭ ‬هزيلا‭ ‬يكتفي‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بزيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬لغزة‭.‬

ويطالب‭ ‬النص‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬خاصة‭ ‬بتسهيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬وتوزيعها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا،‭ ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬متابعة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬‮«‬الإنسانية‮»‬‭ ‬للنزاع‭. ‬وصدر‭ ‬القرار‭ ‬بموافقة‭ ‬13‭ ‬عضوا‭ ‬وامتناع‭ ‬عضوين‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬هما‭ ‬أمريكا‭ ‬وروسيا‭.‬

وقال‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬وتدميرًا‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬إذ‭ ‬أحدث،‭ ‬فيما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬على‭ ‬شهرين،‭ ‬قدرا‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2016،‭ ‬أو‭ ‬ماريوبول‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أو‭ ‬قصف‭ ‬الحلفاء‭ ‬لألمانيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أسوشييتد‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬محققين‭ ‬سابقين‭ ‬ومؤرخين‭ ‬عسكريين‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬مدنيين‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬قتله‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬عن‭ ‬أنواع‭ ‬القنابل‭ ‬والمدفعية‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ولكن‭ ‬تحليل‭ ‬شظايا‭ ‬الانفجار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يعزز‭ ‬ثقة‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬أسقطت‭ ‬على‭ ‬الجيب‭ ‬المحاصر‭ ‬هي‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع،‭ ‬وتشمل‭ ‬2000‭ ‬رطل‭ (‬900‭ ‬كيلوجرام‭) ‬من‭ ‬قنابل‭ ‬‮«‬التحصينات‭ ‬الخارقة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المكتظة‭ ‬بالسكان‭.‬



أقر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬قرارا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬‮«‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ترفضه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭.‬

وتم‭ ‬تبني‭ ‬القرار‭ ‬بموافقة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الـ15،‭ ‬وامتناع‭ ‬عضوين‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭).‬

ويحمل‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬2720‭ ‬حول‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬عاجلة‭ ‬للسماح‭ ‬فورا‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬موسَّع‭ ‬وآمن‭ ‬ودون‭ ‬عوائق‭ ‬ولتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬اللازمة‭ ‬لوقف‭ ‬مستدام‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‮»‬‭.‬

ويطلب‭ ‬مشروع‭ ‬القرار،‮
‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تعيين‭ ‬‮«‬كبير‭ ‬لمنسقي‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬يكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬تيسير‭ ‬وتنسيق‭ ‬ورصد‭ ‬جميع‭ ‬شحنات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬والواردة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ليست‭ ‬أطرافا‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬والتحقّق‭ ‬من‭ ‬طابعها‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬بالامتثال‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬المدنية،‭ ‬ووصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وحماية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬وحرية‭ ‬حركتهم‭. ‬

كما‭ ‬رفض‭ ‬‮«‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مجددا‭ ‬التزامات‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬مهاجمة،‭ ‬أو‭ ‬تدمير‭ ‬أو‭ ‬إزالة‭ ‬أو‭ ‬إتلاف‭ ‬الأعيان‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭ ‬لبقاء‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬القرار‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬أيضا‭ ‬بإتاحة‭ ‬وتيسير‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الطرق‭ ‬المتاحة‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والكائنة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحائه‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التنفيذ‭ ‬الكامل‭ ‬والسريع‭ ‬للفتح‭ ‬المعلن‭ ‬لمعبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬الحدودي‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬المجلس‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬2712‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬بالكامل‭.‬

كما‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬الإخطار‭ ‬الإنساني‭ ‬وتفادي‭ ‬التضارب‭ ‬العسكري الإنساني‭ ‬القائمة‭ ‬لحماية‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مرافق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬قوافل‭ ‬المساعدات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬تأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬ومفاوضات‭ ‬مكثفة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ومحاولة‭ ‬تجنب‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭).‬

ووسط‭ ‬غضب‭ ‬عالمي‭ ‬إزاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬11‭ ‬أسبوعا‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وتفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬امتنعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬للسماح‭ ‬للمجلس‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عضوا‭ ‬بتبني‭ ‬قرار‭ ‬صاغته‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وصوت‭ ‬بقية‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬لصالح‭ ‬القرار‭ ‬باستثناء‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬امتنعت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬وزع‭ ‬مندوب‭ ‬روسيا‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أمس‭ ‬صيغة‭ ‬معدلة‭ ‬لمشروع‭ ‬القرار‭ ‬حول‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الأصلي‭ ‬يسمح‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بالمضي‭ ‬في‭ ‬عملياته‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أمريكا‭ ‬أفرغت‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬محتواه‭ ‬وأهدافه‭.‬

لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استخدمت‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الروسي‭ ‬المعدل‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬المندوبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليندا‭ ‬توماس‭ ‬جرينفيلد‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أعطى‭ ‬بارقة‭ ‬أمل‭ ‬اليوم‭ ‬وسط‭ ‬المعاناة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تصويته‭ ‬لصالح‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬إماراتي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للقطاع‭.‬

وشددت‭ ‬جرينفيلد‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بعد‭ ‬تبني‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬كل‭ ‬الرهائن‭ ‬فورا‭ ‬وبدون‭ ‬شروط‭.‬

ودعت‭ ‬المندوبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬والإسرائيليون‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬سلام‮»‬‭.‬

وعبرت‭ ‬جرينفيلد‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لعدم‭ ‬إدانة‭ ‬المجلس‭ ‬هجمات‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وطالبت‭ ‬حماس‭ ‬بقبول‭ ‬هدن‭ ‬إنسانية‭ ‬‮«‬لإدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬لغزة‭ ‬وإخراج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرهائن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬مندوبة‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬باربرا‭ ‬وودوارد‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لن‭ ‬يدوم‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬حماس‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأنفاق‭ ‬وإطلاق‭ ‬الصواريخ‭.‬

وجددت‭ ‬المندوبة‭ ‬البريطانية‭ ‬إدانة‭ ‬بلادها‭ ‬لأعمال‭ ‬حماس‭ ‬وتأييدها‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التزامنا‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثابت‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬لديها‭ ‬خبراء‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬يقدمون‭ ‬دعما‭ ‬لوجستيا‭ ‬في‭ ‬العريش‭ ‬بمصر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬أيدت‭ ‬القرار‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬سيبسط‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬المساعدات‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬هائل‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وودوارد‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬مستدام‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يشهد‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وأُرجئ‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬الذين‭ ‬استخدموا‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضد‭ ‬نص‭ ‬سابق‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يقصفه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

ويطالب‭ ‬النص‭ ‬الأصلي‭ ‬قبل‭ ‬التعديل‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬خاصة‭ ‬بتسهيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬وتوزيعها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا،‭ ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬متابعة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬‮«‬الإنسانية‮»‬‭ ‬للنزاع‭.‬

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