حركة ترقيات بالداخلية تزامنا مع احتفـالات الأعـياد الـوطنيـة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) علمت «أخبار الخليج» أنه من المقرر إعلان حركة ترقيات بوزارة الداخلية تزامنا مع احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم.
وشملت الحركة ترقية كل من العميد محمد بن دينة مدير الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، والعميد عبدالعزيز الرميحي المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والعميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، والعميد مبارك بن حويل الملحق الأمني بالسفارة البحرينية في الرياض، والعميد سلمان الزايد المدير العام للإدارة العامة للحراسات، والعميد منى عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية، والعميد أحمد هجرس مساعد المنسق العام للمحافظات، والعميد وليد الشامسي قائد قوة الأمن الخاصة، والعميد عبدالله الجيران نائب محافظ محافظة المحرق إلى رتبه لواء، بالإضافة إلى الترقية إلى رتبة عميد لكل من العقيد عبدالله المعنطر نائب محافظ الشمالية، والعقيد إبراهيم الذوادي مدير إدارة التعاون الأمني.
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