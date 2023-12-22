حركة ترقيات بالداخلية تزامنا مع احتفـالات الأعـياد الـوطنيـة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشملت‭ ‬الحركة‭ ‬ترقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية،‭ ‬والعميد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرميحي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬والعميد‭ ‬عادل‭ ‬أمين‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والعميد‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬حويل‭ ‬الملحق‭ ‬الأمني‭ ‬بالسفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬والعميد‭ ‬سلمان‭ ‬الزايد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للحراسات،‭ ‬والعميد‭ ‬منى‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للشرطة‭ ‬النسائية،‭ ‬والعميد‭ ‬أحمد‭ ‬هجرس‭ ‬مساعد‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬للمحافظات،‭ ‬والعميد‭ ‬وليد‭ ‬الشامسي‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الأمن‭ ‬الخاصة،‭ ‬والعميد‭ ‬عبدالله‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬رتبه‭ ‬لواء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الترقية‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬عميد‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬العقيد‭ ‬عبدالله‭ ‬المعنطر‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية،‭ ‬والعقيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭.‬