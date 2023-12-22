البحرينيون ينددون بالصمت العالمي الشائن عن جرائم العدو في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬والجمعية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وقفتي‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬معكم‭ ‬حتى‭ ‬النصر‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬الجمعية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬وأمام‭ ‬جامع‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الدوار‭ ‬18‭ ‬وذلك‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬مباشرة‭.‬

كما‭ ‬نظمت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬وقفة‭ ‬تضامن‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحالف‭ ‬لا‭ ‬تطبيع‮»‬،‭ ‬دعما‭ ‬للصمود‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ووقف‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الوقفة‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬الوحشية،‭ ‬منددين‭ ‬بالدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي‭ ‬للصهيونية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬تقديم‭ ‬التضحيات‭ ‬لأجل‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬سباقا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المنعطفات‭ ‬التاريخية‭ ‬الكبرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬إحساس‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬التاريخية‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬بكافة‭ ‬أشكال‭ ‬التضامن‭.‬

وذكرت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬للتطبيع‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدا‭ ‬لما‭ ‬سار‭ ‬عليه‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يتعرض‭ ‬لأكبر‭ ‬مؤامرة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتزاع‭ ‬أرضه‭ ‬وتسليمها‭ ‬إلى‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬القتلة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعوب‭ ‬الحرة‭ ‬والداعمة‭ ‬لتطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحقوقه‭ ‬التاريخية‭ ‬تقارع‭ ‬بالحجة‭ ‬والفعل‭ ‬ما‭ ‬تروجه‭ ‬حكومات‭ ‬دولهم‭ ‬المنحازة‭ ‬من‭ ‬أكاذيب‭ ‬وتدليس‭ ‬وتطاول‭ ‬على‭ ‬المقاومة‭.‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭: ‬‮«‬أيها‭ ‬المنافقون‭ ‬لقد‭ ‬انكشفت‭ ‬مجددا‭ ‬أكاذيبكم‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرية‭ ‬الأوطان‭ ‬والشعوب،‭ ‬وجاء‭ ‬الطوفان‭ ‬ليؤكد‭ ‬شراكتكم‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأنكم‭ ‬سبب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬أرواح‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬خلال‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬إن‭ ‬الجمعية‭ ‬تشيد‭ ‬بالوقفات‭ ‬الشعبية‭ ‬لنصرة‭ ‬غزة‭ ‬العزة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬عرقي‭ ‬وديني،‭ ‬ومجازر‭ ‬نازية‭ ‬صهيونية‭ ‬ضد‭ ‬أهلنا‭ ‬العزل‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتواصل‭ ‬لولا‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬والدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والبريطاني‭ ‬والفرنسي‭ ‬والأوروبي‭ ‬السافر‭ ‬واللامحدود‭ ‬للكيان‭ ‬المحتل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬شركاء‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬وجنود‭ ‬وتغطية‭ ‬سياسية‭ ‬داست‭ ‬على‭ ‬الأخلاق،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬كل‭ ‬الأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬بربري‭ ‬مجرم‭ ‬اعتاد‭ ‬الصهاينة‭ ‬عليه‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سطرت‭ ‬صفحات‭ ‬من‭ ‬العزة‭ ‬والإباء‭ ‬مشرقة‭ ‬لهم،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنهم‭ ‬صنعوا‭ ‬التاريخ،‭ ‬داعية‭ ‬المؤسسات‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬إلى‭ ‬ملاحقة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬وزراء‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والدول‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم‭ ‬واقتيادهم‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬ومحاسبتهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬أرجاء‭ ‬فلسطين‭.‬

وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬استمرار‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ورددوا‭ ‬‮«‬دمك‭ ‬غزة‭ ‬لن‭ ‬يضيع‭.. ‬دم‭ ‬الشيخ‭ ‬والرضيع‮»‬‭.‬