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رئيس مالية النواب لـ((أخبار الخليج)):الحكومة تحيل إلى النواب مشروع قانون ضريبة الشركات مع بداية العام

12/22/2023 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب


كشفت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬توافق‭ ‬نيابي‭ ‬حكومي‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بصدد‭ ‬إعداد‭ ‬قانون‭ ‬متكامل‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

وقالت‭ ‬عبدالأمير‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬ناقشت‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مشروعين‭ ‬بقانونين‭ ‬نيابيين‭ ‬بشأن‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات،‭ ‬ولكن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أكد‭ ‬للجنة‭ ‬إعداد‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬متكاملا‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬قانون‭ ‬متكامل‭ ‬وبلورة‭ ‬أفكار‭ ‬وصيغة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مكانة‭ ‬ووضع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬فقد‭ ‬ارتأت‭ ‬الحكومة‭ ‬التأني‭ ‬والحذر‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭.‬

وأضافت‭ ‬رئيس‭ ‬مالية‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أكد‭ ‬للجنة‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الأخير‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬الضريبة‭ ‬ستكون‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬وستتجنب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬ودخول‭ ‬بوابة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقعت‭ ‬مع‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬العشرين،‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬15 % ‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الضريبة‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬دولي‭ ‬برعاية‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬صياغة‭ ‬قانون‭ ‬متزن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وعلى‭ ‬فرصها‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ولا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬والمشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المناطق‭ ‬ازدهارا‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬اقتصادها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تريليوني‭ ‬دولار‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬مستمر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حوالي‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بخلاف‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬اعتماد‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬ستكون‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الموارد‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تنويع‭ ‬في‭ ‬موارد‭ ‬الميزانية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الإيرادات‭ ‬الفعلية‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬حققت‭ ‬أرقاما‭ ‬تخطت‭ ‬بكثير‭ ‬الأرقام‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬ولذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬فسيسهم‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمة‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2024‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءتها‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬وفقا‭ ‬للخطة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقوم‭ ‬بجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬القوانين‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحتل‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬الوارد‭ ‬كنسبة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

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