البحرين مقرا للمكتب الفني للاتصالات الخليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتقضي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بأن‭ ‬بتمتع‭ ‬المكتب‭ ‬بالأهلية‭ ‬القانونية‭ ‬وأهلية‭ ‬التعاقد‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬الملكية‭ ‬العقارية‭ ‬والمنقولة،‭ ‬كما‭ ‬يتبع‭ ‬المكتب‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وتحت‭ ‬سلطتها‭ ‬ورقابتها‭ ‬ووفقا‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقرارات‭ ‬السارية‭ ‬لديها،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تلتزم‭ ‬بمنح‭ ‬مقر‭ ‬للمكتب‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬تتوفر‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتطلبة‭ ‬لأداء‭ ‬مهامه‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتوفير‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمكتب‭ ‬كالخدمات‭ ‬البريدية‭ ‬والهاتفية‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

وتشدد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬فرض‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرسمية‭ ‬للمكتب‭ ‬وحق‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬الرموز‭ ‬في‭ ‬مراسلاته‭ ‬واتصالاته‭ ‬واستعمال‭ ‬كل‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬اللازمة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحقائب‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وأجهزة‭ ‬الاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬وفقا‭ ‬للقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وحددت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬مقر‭ ‬المكتب‭ ‬ومنسوبي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬وأسرهم،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الحصانات‭ ‬والامتيازات‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬قضائية‭ ‬أو‭ ‬إدارية‭ ‬تجاه‭ ‬مقر‭ ‬المكتب‭ ‬وتمتع‭ ‬منسوبي‭ ‬المكتب‭ ‬بالحصانة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬عنهم‭ ‬بصفتهم‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬أو‭ ‬كتابة‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬والحق‭ ‬لهم‭ ‬ولأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬اللازمة‭ ‬وتسهيل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬أوطانهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭.‬

وشدد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيره‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يتضمن‭ ‬أي‭ ‬إخلال‭ ‬بحق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا‭ ‬من‭ ‬تدابير‭ ‬لحماية‭ ‬أمنها‭ ‬وسلامتها‭ ‬أو‭ ‬سلامة‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭ ‬والاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تقدرها‭ ‬المملكة‭.‬