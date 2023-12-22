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مدير بنك الإسكان: 1.4 مليار دينار محفظة برنامج مزايا للسكن الاجتماعي

12/22/2023 7:19:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬محفظة‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬للسكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬وأنجح‭ ‬مشاريع‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬مليار‭ ‬وأربعمائة‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المنتفعين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12723‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محفظة‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬الجديدة‭ (‬تسهيل‭) ‬تجاوز‭ ‬حاجز‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بحوالي‭ ‬28‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭.‬

واستعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬ورقته‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬البرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬حرية‭ ‬تامة‭ ‬للمواطن‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المسكن‭ ‬المناسب‭ ‬لأسرته‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الموقع‭ ‬والنوعية‭ ‬والتي‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬وهي‭ ‬تسهيل‭ ‬عقاري‭ ‬وتسهيل‭ ‬البيت‭ ‬العود‭ ‬وتسهيل‭ ‬تعاون‭ ‬عبر‭ ‬شراء‭ ‬الأراضي‭ ‬وبناء‭ ‬المساكن‭ ‬للمواطنين‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬إنعاش‭ ‬السوق‭ ‬المصرفي‭ ‬والعقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وزيادة‭ ‬وتنوع‭ ‬الحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬ببرنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬78‭ ‬ألف‭ ‬منتفع‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مخزون‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطويرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬ملائمة‭ ‬للمنتفعين‭ ‬المؤهلين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وتعويض‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بقيمة‭ ‬الأراضي‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬بيع‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المطور‭ ‬العقاري‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬سنويًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬الجديدة‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬الملكية‭ ‬الأجنبية‭ ‬للعقارات‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬ملكية‭ ‬الأبنية‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬ومناطق‭ ‬التملك‭ ‬الحر‭ ‬ونظام‭ ‬تأشيرة‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬وبرنامج‭ ‬مزايا‭ ‬للسكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬البحريني‭ ‬حيث‭ ‬فاقت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬العقارية‭ ‬حاجز‭ ‬المليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

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