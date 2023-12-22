اعتقال 4675 فلسطينياً في الضفة منذ 7 اكتوبر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال اليوم الجمعة (20) مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاة تم الإفراج عنها لاحقاً، وصحفي.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنه توزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، رام الله، جنين، قلقيلية، طوباس، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.



وبين النادي، أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو (4675)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.