اعتقال 4675 فلسطينياً في الضفة منذ 7 اكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال اليوم الجمعة (20) مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاة تم الإفراج عنها لاحقاً، وصحفي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنه توزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، رام الله، جنين، قلقيلية، طوباس، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وبين النادي، أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو (4675)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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