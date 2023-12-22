قرار هام من مجلس الأمن بشأن المساعدات لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتمد المجلس القرار 2720 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.
وامتنع مجلس الأمن عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأميركي.
وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن القرار بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة.
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