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قرار هام من مجلس الأمن بشأن المساعدات لغزة

12/22/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.


واعتمد المجلس القرار 2720 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.


وامتنع مجلس الأمن عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأميركي.


وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن القرار بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة.


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