مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخر بصواريخ لبنانية

مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخر بصواريخ لبنانية
التاريخ
12/22/2023 3:12:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، مقتل رقيب وإصابة آخر في الشمال، نتيجة الصواريخ التي أطلقت من لبنان.
وقال جيش الاحتلال، إن“الرقيب عميت هود زيف، (19 سنة)، من ماش هعين، عضو في الكتيبة 71، تشكيل هباراك (188)، سقط أثناء عملية عملياتية نتيجة إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة شتولا”.
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