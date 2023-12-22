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مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخر بصواريخ لبنانية

12/22/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، مقتل رقيب وإصابة آخر في الشمال، نتيجة الصواريخ التي أطلقت من لبنان.


وقال جيش الاحتلال، إن“الرقيب عميت هود زيف، (19 سنة)، من ماش هعين، عضو في الكتيبة 71، تشكيل هباراك (188)، سقط أثناء عملية عملياتية نتيجة إطلاق نار من لبنان باتجاه منطقة شتولا”.


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