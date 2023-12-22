القسام تنشر مشاهد جديدة من استهداف قوة إسرائيلية راجلة في بيت لاهيا

القسام تنشر مشاهد جديدة من استهداف قوة إسرائيلية راجلة في بيت لاهيا
التاريخ
12/22/2023 3:12:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام، مشاهد من استهداف قوة اسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات.
وقالت الكتائب في بيان لها، عبر تيليجرام، إنه تم الاشتباك مع القوة شمال غرب مدينة بيت لاهيا، وتم ايقاع الجنود بين قتيل وجريح.
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