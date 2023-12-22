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القسام تنشر مشاهد جديدة من استهداف قوة إسرائيلية راجلة في بيت لاهيا

12/22/2023 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام، مشاهد من استهداف قوة اسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات.


وقالت الكتائب في بيان لها، عبر تيليجرام، إنه تم الاشتباك مع القوة شمال غرب مدينة بيت لاهيا، وتم ايقاع الجنود بين قتيل وجريح.


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