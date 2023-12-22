هلالات: السياحة في الأردن تترنح بسبب الأوضاع الحالية وفنادق أغلقت أبوابها تماماً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، أن الحرب في قطاع غزة أثّرت بشكل كبير وسلبي على قطاع السياحة وخاصة الفنادق في المملكة.

وأوضح هلالات أنه، ومنذ بدء الحرب، شهدت السياحة الوافدة تراجعاً حاداً، وانخفضت نِسب إشغال المنشآت الفندقية التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل تماماً في بعض المناطق.



وفي رسالة وجهها إلى العالم، قال هلالات إنه وعلى الرغم من الحرب في غزة، إلا أن الظروف الراهنة في الأردن مستقرة، فالمملكة واجهة سياحية آمنة وجاذبة.



وأكد هلالات أن الوضع الراهن يتطلب من جميع القائمين على القطاع السياحي، تقديم توضيحات إضافية لوكالات السفر والسياحة حول العالم بشأن الأوضاع الأمنية والسياحية في الأردن لما لذلك من أثر إيجابي في إضفاء أجواء الاطمئنان، وبالتالي المساهمة في تنشيط الحركة السياحية.



وكشف هلالات عن أن البرامج السياحية المشتركة قد تعرضت لتأثير مباشر وكبير جراء الأحداث الجارية في قطاع غزة، مما أدى إلى إلغاء كثير من الحجوزات وتأجيل الرحلات.



وفي ظل هذا السيناريو، أكد هلالات على ضرورة توجيه جهود التواصل مع الوكلاء والزبائن الدوليين لتقديم توضيحات تطمينية حول استقرار الوضع السياحي في الأردن، مؤكدًا على استمرار البرامج السياحية الخاصة بالأردن، والتأكيد على سلامتها واستقرارها.



ووفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن قسم الدراسات والإحصائيات في جمعية الفنادق الأردنية، فقد انخفضت نسبة الإشغال في الفنادق بشكل ملحوظ، ويُعزى ذلك جزئيا إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، كما تعكس هذه الاتجاهات الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة في الوقت الحالي في المملكة.



وشدد هلالات على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة مثل تأجيل الاقساط الشهرية المستحقة على المنشآت الفندقية، نظرا لعدم إمكانية توريدها للبنوك في الوقت الحالي، كما لا بد من إعادة النظر في معدلات الفائدة المتحققة على القروض، مع التركيز على تخفيضها قدر الإمكان في الوقت الحالي وتقديم الدعم للقطاع من خلال منحه قروض بفوائد منخفضة خلال هذه الفترة، وبالتعاون مع البنك المركزي.

ويؤكد هلالات أن هذه الاقتراحات، وغيرها، تأتي في إطار دعم المنشآت الفندقية وتخفيف العبء المالي الناجم عن الظروف الراهنة الصعبة، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة مالية تشجع على البقاء والاستمرار في تقديم الخدمات، مشيراً في الوقت عينه إلى ضرورة إحياء فكرة صندوق المخاطر الخاص بالقطاع الفندقي بشكل خاص، والقطاع السياحي بشكل عام.



واقترح هلالات إعادة رفع نسبة بدل الخدمة إلى 10% وذلك من أجل المحافظة على العاملين في القطاع، داعياً إلى تأجيل الأقساط الشهرية المترتبة على المنشآت الفندقية وإعادة النظر فيها بمرونة.



ومن أجل الحفاظ على فرص العمل، طالب هلالات بزيادة نسبة العمالة الوافدة في القطاع الفندقي.

