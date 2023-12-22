البيت الأبيض: نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب

البيت الأبيض: نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب
التاريخ
12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤولة بالبيت الأبيض قولها: "نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب".
وأضافت المسؤولة الأميركية: "نتحدث مع شركات الشحن ودول المنطقة لضمان حرية الملاحة"، مؤكدة أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز بشدة على هجمات البحر الأحمر، نظرا لأهمية خطوط الملاحة.
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