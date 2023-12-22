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البيت الأبيض: نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب

12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤولة بالبيت الأبيض قولها: "نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب".


وأضافت المسؤولة الأميركية: "نتحدث مع شركات الشحن ودول المنطقة لضمان حرية الملاحة"، مؤكدة أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز بشدة على هجمات البحر الأحمر، نظرا لأهمية خطوط الملاحة.


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