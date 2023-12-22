هآرتس: الاحتلال يخطط لتسريح جنود احتياط وإنشاء منطقة عازلة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط.
وأوضحت الصحيفة، أن الجيش أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار، مشيرة إلى أن مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في كانون الثاني المقبل.
وأشارت إلى أن التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم، مضيفة أن التعديلات المرتقبة تشمل إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة.
وأكدت أن الجدول الزمني مرن وذلك لاعتبارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.
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