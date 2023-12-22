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هآرتس: الاحتلال يخطط لتسريح جنود احتياط وإنشاء منطقة عازلة بغزة

12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط.


وأوضحت الصحيفة، أن الجيش أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار، مشيرة إلى أن مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في كانون الثاني المقبل.


وأشارت إلى أن التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم، مضيفة أن التعديلات المرتقبة تشمل إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة.


وأكدت أن الجدول الزمني مرن وذلك لاعتبارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية.

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