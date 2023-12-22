غوتيريش: انتظرنا 70 يوماً لموافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبوسالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ عمليات تل أبيب القتالية تعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها، إن ما يحدث في غزة لم نشاهد مثيلا له، ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات.
وتابع غوتيريش: " انتظرنا 70 يوما للحصول على موافقة تل أبيب على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات".
وعبر الأمين العام عن استيائه من تصريحات مسؤولين في تل أبيب يشككون بحل الدولتين، مشيرًا إلى أنّ وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة.
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