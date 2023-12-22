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غوتيريش: انتظرنا 70 يوماً لموافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبوسالم

12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ عمليات تل أبيب القتالية تعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، عقب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها، إن ما يحدث في غزة لم نشاهد مثيلا له، ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات.
وتابع غوتيريش: " انتظرنا 70 يوما للحصول على موافقة تل أبيب على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات".
وعبر الأمين العام عن استيائه من تصريحات مسؤولين في تل أبيب يشككون بحل الدولتين، مشيرًا إلى أنّ وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة.




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