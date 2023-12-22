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المندوبة الأميركية: إسرائيل ملتزمة بالتوصل لهدنة جديدة

12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن "إسرائيل" ملتزمة بالتوصل إلى هدنة جديدة والأمر بيد حماس.


وأضافت أنه يجب على المجلس الاستمرار في دعم استئناف هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.


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