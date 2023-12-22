المندوبة الأميركية: إسرائيل ملتزمة بالتوصل لهدنة جديدة

المندوبة الأميركية: إسرائيل ملتزمة بالتوصل لهدنة جديدة
التاريخ
12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن "إسرائيل" ملتزمة بالتوصل إلى هدنة جديدة والأمر بيد حماس.
وأضافت أنه يجب على المجلس الاستمرار في دعم استئناف هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.
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