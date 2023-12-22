تل ابيب عن السنوار: ليس منفصلاً عن الواقع ولديه استراتيجية منظمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث العبرية، مساء الجمعة، بأن الوسطاء يدركون أن الوقت ينفد أمام وقف إطلاق النار، وحماس تستعد لحرب طويلة.
وأضافت هيئة البث العبرية، نقلاً عن مصادر في تل أبيب، أن قائد حماس يحيى السنوار ليس منفصلا عن الواقع، وتل أبيب تفسر الواقع بشكل غير صحيح.
وأشارت إلى أن السنوار لديه استراتيجية منظمة في حال استمرار الحرب.
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