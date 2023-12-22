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تل ابيب عن السنوار: ليس منفصلاً عن الواقع ولديه استراتيجية منظمة

12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة البث العبرية، مساء الجمعة، بأن الوسطاء يدركون أن الوقت ينفد أمام وقف إطلاق النار، وحماس تستعد لحرب طويلة.
وأضافت هيئة البث العبرية، نقلاً عن مصادر في تل أبيب، أن قائد حماس يحيى السنوار ليس منفصلا عن الواقع، وتل أبيب تفسر الواقع بشكل غير صحيح.
وأشارت إلى أن السنوار لديه استراتيجية منظمة في حال استمرار الحرب.




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