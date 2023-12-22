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بالفيديو.. تساقط غزير للامطار في اربد

12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساقطت الأمطار بشكل غزير مساء اليوم على مختلف المناطق الشمالية من المملكة.

ونشرت دائرة الارصاد الجوية، مقاطع فيديو لتساقط الامطار في إربد، مشيرة إلى أن الامطار هطلت بشكل غزير.

وتتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي، حيث تصبح الاجواء غائمة واكثر برودة وتهطل الأمطار في شمال المملكة، وتكون غزيرة يصحبها الرعد وتساقط للبرد .



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