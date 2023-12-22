بالفيديو.. تساقط غزير للامطار في اربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساقطت الأمطار بشكل غزير مساء اليوم على مختلف المناطق الشمالية من المملكة.
ونشرت دائرة الارصاد الجوية، مقاطع فيديو لتساقط الامطار في إربد، مشيرة إلى أن الامطار هطلت بشكل غزير.
وتتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي، حيث تصبح الاجواء غائمة واكثر برودة وتهطل الأمطار في شمال المملكة، وتكون غزيرة يصحبها الرعد وتساقط للبرد .
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