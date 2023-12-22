أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار مجلس الأمن اليوم الداعي لتوسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خطوة غير كافية، ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية.
وكان قد قرر مجلس الأمن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتمد المجلس القرار 2720 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.
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