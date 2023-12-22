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أول تعليق من حماس على قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات

12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار مجلس الأمن اليوم الداعي لتوسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خطوة غير كافية، ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية.


وكان قد قرر مجلس الأمن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.


واعتمد المجلس القرار 2720 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.


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