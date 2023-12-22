معاريف العبرية: الجيش الاسرائيلي فشل في الوفاء بوعوده

معاريف العبرية: الجيش الاسرائيلي فشل في الوفاء بوعوده
التاريخ
12/22/2023 3:12:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة معاريف العبرية، أن الجيش الاسرائيلي فشل في الوفاء بوعوده بالقضاء على حماس.
وقالت الصحيفة، إن الانتصار على حماس لن يكون سريعا، ولن يحدث مرة واحدة، ويتطلب دفع أثمانٍ كبيرة.
وأضافت، أنه يجب تغيير الأسلوب، والعمل على تقويض حماس بشكل تدريجي، وعلى فترة زمنية طويلة.
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