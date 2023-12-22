معاريف العبرية: الجيش الاسرائيلي فشل في الوفاء بوعوده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة معاريف العبرية، أن الجيش الاسرائيلي فشل في الوفاء بوعوده بالقضاء على حماس.



وقالت الصحيفة، إن الانتصار على حماس لن يكون سريعا، ولن يحدث مرة واحدة، ويتطلب دفع أثمانٍ كبيرة.



وأضافت، أنه يجب تغيير الأسلوب، والعمل على تقويض حماس بشكل تدريجي، وعلى فترة زمنية طويلة.

