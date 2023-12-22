مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين، وانسجاماً مع الحالة الجوية السائدة، ضرورة التأني أثناء القيادةـ تفادياً لحوادث السير، نتيجة هطول الأمطار وحدوث الانزلاقات.
وحذرت المديرية المواطنين، بضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول ومناطق تجمع المياه.
ودعت إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.
وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.
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