مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين، وانسجاماً مع الحالة الجوية السائدة، ضرورة التأني أثناء القيادةـ تفادياً لحوادث السير، نتيجة هطول الأمطار وحدوث الانزلاقات.

وحذرت المديرية المواطنين، بضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول ومناطق تجمع المياه.

ودعت إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.

